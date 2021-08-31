李连杰“被预告”下月塌房 传耽改剧将全面禁播

（综合讯）中国演艺圈近来风波不断，官方大动作清理演艺圈，最近网上传出各种“整顿名单”，引发热议。

最近中国网传一份“限籍令名单”，爆料广电将出手限制有外国国籍的艺人，名单包括刘亦菲（美国籍）、谢霆锋（加拿大籍）、潘玮柏（美国籍）、王力宏（美国籍）、赵又廷（加拿大籍）、李连杰（新加坡籍）和张铁林（英国籍）等七人。

而经常在社媒爆料的导演周国刚，公然预告下一个出事的是李连杰：“赶快跑吧！下一个月塌房的很有可能是你啊！”

另有娱乐博主爆料，继之前广电宣布要严控耽改剧后，耽改剧将全面叫停。

《陈情令》打开耽改剧的大门，让耽改剧风靡一时，但同时也出现很多抵制耽改剧的声音，导致很多拍完的耽改剧迟迟未有时机上映。今年年初《山河令》上映后让耽改剧看到了希望，未料迎来了娱乐圈的大整顿。据网民统计，目前还有七部耽改剧未能上映，分别是《吉星高照》《皓衣行》《左肩有你》《烽火流金》《山河表里》《张公案》《深渊》。另一部《今朝万年长》还在拍摄阶段。

该博主以四点内容做总结：没拿到审批的将不会拿到批文；拿到的要重新审核；已经杀青和制作完的，暂不予播出；已经播出的，待考虑做下架处理。

赵薇历年奖项被百科除名

此外，赵薇卷入被封杀风波，继主演作品被下架后，连入行来获得的奖项也被大陆“百科词条”除名，她曾获封“四小花旦”，如今名单只剩下章子怡、周迅和徐静蕾。她与章子怡曾获“第11届中国电影华表奖”优秀女演员奖，虽然合照仍在，但得奖名单却只剩章子怡；她曾于第34届香港电影金像奖凭《亲爱的》封影后，现已连同“最佳女主角”一栏消失得无影无踪。