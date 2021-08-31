朱秀凤“凶神恶煞” 韩国人也爱看

最强配角：朱秀凤

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一共八集的《最强配角》视频系列，走访为本地演艺圈增添姿彩的最强配角们，内容聚焦他们入行后的甜酸苦辣与现在的生活。最新推出的第三集介绍阴森婆婆和恶家婆“专业户”朱秀凤。

本地观众对77岁的朱秀凤印象不是恶家婆，就是阴森婆婆，特别是《三个愿望》里卖纸巾的阴森老太婆角色，让不少人心里发毛，留下深刻印象。不过朱秀凤却爆料，当时演出时并没刻意演得很吓人，很奇怪大家为何那么怕她。

朱秀凤透露其实演的时候没有想要演到很吓人，“可是因为这个老太婆有一种神秘感，突然出现又突然不见，观众觉得像鬼一样吧。”为了诠释好角色，她还设计小动作，拍摄时故意不眨眼，没想到却吓坏大家。朱秀凤笑说，她其实爱演鬼戏，希望以后能有更多人找她演鬼戏。

戴口罩仍被认出

朱秀凤也笑说观众最爱看她凶神恶煞，最近上街购物还被外国人认出，让她感到有点安慰。“我戴口罩去韩国人开的商店买东西，结果韩国店主问我是不是本地演员。我很好奇戴口罩怎么被认出，他说很喜欢看我的戏，我演戏很凶，所以便认得我。”

《最强配角》每逢星期一在zaobao.sg首播，随后在《联合早报》、zaobao.sg生活娱乐、《早报·现在》《联合晚报》《新明日报》面簿专页，以及zaobao.sg的YouTube频道播出。