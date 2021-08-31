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看阿贤节目解“旅情”

疫情当下，无法到马来西亚吃喝玩乐。《阿贤喝咖啡》与《阿贤逛巴刹》是很好的旅游资讯节目，可让我们从中怀念马国的食物、文化与名胜地。拜托不要停播。——（XXX862）

有人批评《春花望露》拖泥带水，不知所云，老杨也有同感。话说回来，电视台播任何一部剧，总会顺得哥情失嫂意，但必须考虑年长人士需要。台湾剧的演员颜值高，编剧算是天才，天马行空，无中生有，半途杀出程咬金，无所事事时看看无妨。——老杨（XXX045）

8频道27日《前线追踪》探讨青少年心理健康的重要性。其他年龄层人士又如何度过艰难时期？所谓预防胜于治疗，在疫情笼罩的日子里，各个年龄层、行业都面对严峻考验，加上排山倒海的疫情报道影响心理，希望新传媒能邀请专家定期制作有关心理健康的节目，事不宜迟。——大妈（XXX560）

很喜欢中国剧《以家人之名》的片尾曲，毛不易演唱的《我会守在这里》感人，带点苍凉的味道。有时一部电视剧的插曲比剧情更让人记忆深刻，回味无穷。——Jane（XXX364）