忆24岁认识“一个男生” 胡佳琪：他去了很远的地方

今年30岁的本地女艺人胡佳琪,昨日(8月30日)在社交媒体上载一则TikTok视频,内容是“想对24岁的自己说的话。”,视频令人感伤。

视频中“24岁胡佳琪”告诉她说,自己认识了一个男生,并问她“最后我和他结婚了吗?”30岁的胡佳琪听罢神情悲伤并摇了摇头。

“24岁的佳琪”接着问发生了什么事,佳琪则回答说:“他去了一个地方……很远很远……”

视频至此,大家想起两年前因意外去世的男艺人冯伟衷。胡佳嬑曾透露冯伟衷打算31岁时娶胡佳琪,而本月刚过去的24日正是伟衷31岁冥诞。这对金童玉女没能善终,是本地娱乐圈一大“意难平”,不免令人唏嘘。

不过胡佳琪撑过来了,她在视频中对“自己”说道:“对你即将要克服的事,我为你感到非常骄傲。我也想告诉你,我非常爱你。”

佳琪也在IG感谢大家过去给予她的爱和亮光,并用英文写下,“这并不容易,但现在的我已经准备好付出(I am now ready to give)。”

视频也引起一些网友担心,不过佳琪告诉《新明日报》,这则视频的出发点其实是为了激励身边的人。对于未来是否会考虑交新男朋友,佳琪答:“顺其自然。”

之后许多艺人包括胡佳嬑在内,纷纷在IG留言为佳琪加油打气,写下“为你感到骄傲。”