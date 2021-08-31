相隔18个月再办实体演出 陈志伟：看到人会怕

政府放宽大型活动的防疫条例，只要出席者都完成接种，便允许最多1000人出席，歌台台主陈志伟目前办千人大型歌台演唱会，坦言突然看到人会很怕！

本地歌台台主陈志伟今早（8月31日）作客96.3好FM安娜主持《娜些人娜些事》，接受访问时坦言，前个星期六（8月21日）在淡滨尼天地主办了千人大型歌台秀，暌违了18个月，他说，心情虽然兴奋，终于可以有实体的演出，但当观众一个个进场时，他心里突然感觉很怕，他笑着说：“疫情让人变得成为‘独孤求败’。”

他坦言：“以前不觉得人那么可爱，这就是失去了才懂得珍惜，一切视为理所当然。”

陈志伟回忆当晚的情景说：“我默默地看着观众一个个进场，看着他们坐在观众席上期待，节目开始，听到他们的掌声，虽然地方大能容纳5000人，但当晚只有1000人，可是当掌声响起时，终于感受到是实体的掌声，用手拍出来的掌声而不是靠机器（罐头声效），我一直不断跑进跑出看观众，看他们的反应等，让我非常享受，不过，看到这么多人确实也会怕，因为大家都有社会责任，但若不跨出第一步，我觉得可能就是活在屋子内的生活，既然政府说我们要与病毒共存，那我们就要用最安全最适当的方式来做。”

虽然面对的风险更大，但陈志伟认为始终要跨出第一步，慢慢地在逐步开放时，证明这种做法可行，然后歌台可以慢慢地回到社区回到实体。

至于这场成功的演出，是否会增加自己的光环？

他谦虚地说：“我觉得没有什么，能做到这样的演出，其实是国人的合作，才能让我们有这样的一场演出。实际上，无论怎么样的开放，都归功于我们的国人，大家团结一致抗疫情。”