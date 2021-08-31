金裕贞拍《红天机》为演画师 学朝鲜绘画3个月

古装扮相甜美的金裕贞，再次演出古装剧，在韩剧《红天机》饰演女画师洪天起。虽然对古装剧不陌生，但金裕贞这次遇到新挑战，为角色上课三个月，学习朝鲜绘画。

《红天机》讲述进入景福宫的绝世美人女画师洪天起，与失明但能看懂星象的观星人河蓝（安孝燮饰），以及风流倜傥的阳明大君（孔明饰），三人之间的故事。这部剧由《拥抱太阳的月亮》和《成均馆绯闻》原作者郑恩阙作家的同名小说改编，郑恩阙之前两部小说改编成电视剧，收视傲人，《红天机》因此备受瞩目。

金裕贞受访时透露，平时喜欢油画和亚克力胶彩绘画，但这次角色必须了解和懂得朝鲜绘画，所以她上了三个月的课，拍摄时除了要注意演技，也要留意画画姿势。她说：“要顾及的东西蛮多的，但我本来就喜欢画画，这次的学习经验非常有趣。我很好奇，也很期待自己剧中画画的场面，我尽力用美丽和细腻的方式展现，同时带出角色天才的一面。”

金裕贞认为画画对她的演技有帮助。“画画让我在演戏以外，能用另一种方式表达情感，我喜欢根据脑海里浮现的画面或音乐，或当下的情绪，自由作画。我发现开始画画后，演戏时能更好地诠释角色的情感。”

对洪天起来说，画画是她的一切，对金裕贞来说，什么最重要呢？她答：“是我作为演员的成长，还有在成长过程中懂得照顾好自己。为了回馈粉丝的爱和支持，我会尽力把工作做好，但也给自己充裕的休息，不让自己累坏。”

会有这番感悟，相信与她曾病倒有关。2017年，她患上甲状腺机能低下症，必须暂停演艺工作，还动了手术。

她补充说：“还有我的家人、朋友和粉丝，对我来说也很珍贵。”

童星出道 演戏已18年

22岁的金裕贞是童星出道，演戏已经18年，她坦言会疲累的时候，可是随着年龄渐长，她找到持续的力量。“我发现原来我的工作是这样的，原来我应该这样做，我的力量来自对工作的好奇，和要做得更好的渴望。”

男女主角身高相差22公分 拍剧没困难

金裕贞身高1.65米，与1.87米的男主角安孝燮相差22公分，两人拍摄时可有发生趣事？

金裕贞说：“不只安孝燮，其他演员都很高，所以我一开始蛮担心的。但剧中，洪天起跟河蓝的身高差与他们的形象很契合。当然拍摄时，我会看见摄影机一直往上升，哈哈哈！其实其他演员都有迁就我，想办法让自己‘变矮’，他们很体贴，让我能顺利完成拍摄。”

★Viu原创剧《红天机》30日起，每逢星期一和二，在viu.com和viu应用播出。