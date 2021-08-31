《刻在》导演遭爆“抄袭惯犯” 怒发2800字长文驳斥

（台北讯）由金钟奖导演瞿友宁监制兼编剧，柳广辉执导的电影《刻在你心底的名字》，去年（2020年）在台大卖票房破亿台币，更捧红陈昊森跟曾敬骅两名年轻演员。时隔一年，近日除了电影同名主题曲被爆疑似抄袭，现在连电影剧本都被爆抄袭，还有网友爆料瞿友宁是“抄袭惯犯”。对此瞿友宁透过电影公司发2800字长的声明，并已委请律师要揪爆料网友出来说明。

《苹果新闻网》电访《刻在》原编剧郑心媚，她表示编剧费用约拿了10万（约4800新元），无奈最后剧组里没有她的名字，让她难过到至今没去看过正片，也因此不知道剧情改动多寡。郑心媚透露没想过要走法律途径，只是觉得自己的创作很可惜。

据知，《刻在你心底的名字》剧本的前身叫《在天堂的路上》，2013年由瞿友宁的电影公司氧气电影拿去申请电影长片辅导金，获辅导金1200万（约58万新元）。申请表格上写的导演是柳广辉，编剧是郑心媚。爆料者指出，不论最终成品内容为何，修改多少，郑心媚是剧本原创，瞿友宁应该要明确列出，而不是像宣传时一直对外宣称这是他改编柳广辉的故事。

针对指控，瞿友宁在声明中强调自己是编剧出身，入行后所有合作程序最重视编剧这块，并且是最恨抄袭的人。他附截图证明曾与郑心媚沟通，走正常合约授权，正片《刻在你心底的名字》故事内容是用新剧本拍，与《在天堂的路上》大相径庭，“因为既然一个字都没用上，根本不是原来心媚老师的创作，既然是新剧本，若我写不好，还硬要挂上她原创，岂不也是伤害到她的创作人格？”并说若郑心媚还有委屈，自己必当面致歉。

至于用旧剧本《在天堂的路上》申请辅导金拍片的公允性，瞿友宁补充：“这份新完成的剧本，当然需要送交辅导金评审审核，包括改由我编剧一职，都是评审一起过关才可以通过，这部分程序完全按照辅导金合约中作业流程。”

今天（8月31日）中午前，有媒体曝光当初的剧本大纲，爆料者指出：“结果对比电影与前后两版剧本中情节与主角名字，竟然完全相同，这怎么会是一个字都没用上？ ”

黄明志用‘整形’比喻此次风波

由歌手卢广仲所演唱的《刻在我心底的名字》被吴宗宪指控抄袭西洋老歌“Reality”，又被网友挖出中国钢琴家2019年发表的《自由が丘》和日本作曲家2015年的诗歌《主は我らの太阳》雷同。

马来西亚创作歌手黄明志在面簿用“整形”来形容这次的风波，吸引上万网友按赞认同。黄明志认为吴宗宪并非是在批评歌曲有没有抄袭，而是批评“为什么让它得奖”。

他以“整形”举例，“我不反对整形，也不讨厌整形，甚至觉得有些整形的女生很漂亮。”但是如果去参加环球小姐，还拿到了冠军，那就免不了会有人出来说话了。

文章约三小时已有1万6000人点赞，不少网友留言表示认同，“举例浅显易懂”，连艺人唐从圣也留言“英雄所见略同”。