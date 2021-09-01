金钟56入围预测 《做工的人》李铭顺备受看好

（台北讯）第56届台湾电视金钟奖将于9月2日揭晓入围名单，台媒预测在迷你剧集奖项部分，最强作品应属掀起工人热的《做工的人》，本地金钟视帝李铭顺与柯叔元这对惹哭无数观众的兄弟，可望同台角逐迷你视帝。

戏剧节目类中，除了以电影规格拍摄、呼声最高的《天桥上的魔术师》可望横扫技术奖项，创下公视开台收视纪录的年度最受欢迎家庭喜剧《我的婆婆怎么那么可爱》，由一票硬底子演员成功撑起这部戏，也可望在演员奖项有亮眼的入围成绩，尤其贯穿全剧的灵魂人物“婆婆”锺欣凌，更被看好很有机会夺下个人第三座金钟后座！

另外，职场生活剧《她们创业的那些鸟事》卡司强大、制作精良；《未来妈妈》探讨不孕症议题写实，也引起不少效应与共鸣。

今年受瞩目的戏剧，除了《天》，多以女性视角为出发点，在女演员奖项竞逐上，可以预见将呈现“神仙打架”级的激烈程度；表演无懈可击的锺欣凌被认为毫无悬念必然入围；孙淑媚在《天》，从一开始精明泼辣的皮鞋店老板娘，到后期沉迷赌博、儿子失踪后失魂落魄、哭到肝肠寸断的动人演出，入围也应是必然；郭书瑶在《未来妈妈》跳脱以往形象，饰演不孕科谘询师后来面临流产接着不孕，角色转折大且刻画细腻、表现可圈可点。林心如、陈意涵、简嫚书三名女主角在《她》也同样表现各自精彩。

男主角奖项部分，金钟视帝庄凯勋虽是该剧主要灵魂，但李奕樵角色贯穿全剧，首次演戏的他表现令人惊艳。至于《她》虽是一部以女力为主的戏剧，但邱泽却运用了他近20年的表演修行功力，集大成发挥于金融业上班族一角，把清冷平凡的小人物演得温暖有力，成功诠释出角色看似渺小却又不可或缺的存在感，极大机会以此角色再度叩关视帝。

此外，《未来妈妈》禾浩辰、《婆》里的许杰辉、张书伟及《王牌辩护人》的胡宇威等人也有一定的入围机会。