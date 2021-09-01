赵薇遭封杀真相曝光？ 港媒：或与当年商业收购失败有关

（综合讯）赵薇最近主演作品无预警被多个影视平台下架，演艺圈全面封杀，事件背后原因出来了？港媒指可能跟赵薇当年的商业收购失败案例有关。她玩蛇吞象，尝试吸百亿上市公司，遭到中国证监会的调查，结果以失败收场。

赵薇在老公黄有龙的加持下，染指股坛后便跃升成“女版巴菲特”，2016年以“蛇吞象”方式令身家暴涨，不过就累到股民鸡毛鸭血。当年赵薇旗下的龙薇传媒高调宣布出资30亿人民币（约6.2亿新元）收购万家文化29%股权。

交易完成后，龙薇传媒成为公司的控股股东，亦因她的光环，吸引范冰冰、张丰毅等艺人重锤入股，但其后市场爆出，其收购资金来源为赵薇资金只有6000万人民币（约1200万新元），借款约15亿人民币（约3亿新元），未到手的万家文化股票质押融资再获15亿人民币，即她通过6000万人民币的资本，用槓杆比例超过51倍，“吸纳”市值100亿人民币（约20亿新元）的上市公司。中国监管部门关注到交易异常，万家文化收到中国证监会的调查通知书，赵薇夫妇和万家文化交易终止。

因收购泡汤，股价大跌44%，令收购案消息传出时买入股票的投资人损失惨重。黄有龙、赵薇等作出行政处罚和市场禁入，虽然当事人曾作抗辩，可是最终採取5年证券市场禁入措施，两人罚款30万人民币（约6.2万新元）。

令赵薇致富的男人除有老公外，还有比她大7岁的胞兄赵健，当年曾担任妹妺保镖的他，其太太陈蓉是赵薇的经理人，他更被传是胞妹的“幕后总指挥”。早年精于投资的赵健已从商和妹妹合资汽车公司，当时偕妹转战影坛时又投资多间影视公司，兄妹捞得风生水起。

据中国媒体指出，与赵薇有关係的公司多达69家，公司业务遍布多个行业，包括房地产﹑娱乐文化﹑餐饮等。目前从中国信息网“天眼查”可见，赵薇目前仍在14家企业中担任职务，当中有6间目前显示注销或吊销的状态，但仍然是多间公司的主要股东。