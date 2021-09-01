《披荆斩棘的哥哥》被批倚老卖老 粉丝叫林志炫退赛

（中国讯）林志炫参加综艺节目《披荆斩棘的哥哥》，闹出不少争议，网友认为他“倚老卖老”令人超级讨厌。有消息指他将退赛，但本人没做任何回应，不少网友则支持他退赛。

55岁台湾歌手林志炫近日参加中国真人秀《披荆斩棘的哥哥》争议多多，他在节目中和李云迪﹑刘迦同李响一同组团为“艺术家组合”，然而在处理分配工作时，林志炫认为大家各司其职就好，但舞蹈家李响却想在表演中有所突破，尝试跳舞以外的东西，但林志炫说：“我是里面被安排唱的声音是最出彩最亮的那一个，这对他们一点好处都没有，还有可能会自曝其短。”

林志炫的想法让不少网友觉得他太自以为是，总觉得他“倚老卖老”超级麻烦，还直言节目是团队间合作，并不是搞个人表演赛，大家对他的行为不甚喜欢，希望能尽快淘汰他。

和赵文卓为冷气争执

另外他早前也因和赵文卓为了房间要不要开冷气，意见不合，因此被认为是节目中的麻烦人物，网络上骂声不断。

近日则有消息传出他将退出节目录制，不知是否因为节目为他带来不少负面影响，至今他并没有任何回应，但有不少网友则支持他退赛。“林志炫能不能退赛啊，倚老卖老好恶心人啊”、“林志炫来错了节目，并且我也没有听出来唱的有多么好，没有听出来一丝情感，希望赶紧被淘汰或者退赛谢谢。”

而心疼林志炫的粉丝也希望他能退赛，认为一切都是制作单位为了炒作话题，刻意用“恶魔剪辑”来黑林志炫，“林老师退赛吧，这每天一骂我看着都心疼，这祭天剧本快甩了吧。”

网民选出五大“最讨厌哥哥“ 言承旭首当其冲

《披荆斩棘的哥哥》播出以来大受欢迎，其中香港代表张智霖及陈小春人气长期占前三位，但也有“哥哥”因节目中的表现遭到网民厌恶，网民甚至选出了“五大最讨厌哥哥”，台湾男星言承旭更是首当其冲。

言承旭“矫揉造作”

凭台剧《流星花园》“道明寺”一角为人认识的言承旭，在节目中献唱主题曲《流星雨》，并请来该剧女主角“杉菜”徐熙媛助阵，但网民认为他跳不出昔日偶像剧框架，毫无突破。而他与黄贯中等队友合作时，不时躲于一角显得伤感，受访时又突然爆哭，被狠批过于矫揉造作，与这种竞争性综艺节目形成强烈违和感。

林志炫自然也“榜上有名”，节目中他抢先比年纪较大的黄贯中挑房，又因冷气问题与同房的赵文卓起争拗，被冠上“自私、不尊重”两宗罪。

中国饶舌歌手GAI（周延）则被指自以为是及狂妄，事关当林晓峰表示不认识其弟弟布瑞吉时，他竟找来林晓峰好友陈小春投诉，令对方无辜卷入其中，事件令布瑞吉人缘变差，GAI被批小事化大。

张云龙变跟屁虫

至于中国男星张云龙也有上榜，自爆是言承旭忠粉的他经常与偶像出双入对，有网民指他只顾追星，留下一副“甘做言承旭跟屁虫”的印象，表现欠突出，令人大失所望。