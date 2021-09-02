高晓松爆成“赵薇第二” 删光微博并传闪电离职阿里

（综合讯）影视女星赵薇遭中国当局点名为“劣迹艺人”，全面清算，过去相关影视作品一夕之间被下架，震撼外界。51岁的主持人高晓松被波及，据悉他的微博一夜间被要求改名，取消官方认证资格，过去发文也被删光，昨天早上中国媒体更报道他不知何故突然从阿里音乐离职。

高晓松过去不仅是《奇葩说》主持人，也是音乐人、导演、作家。他2015年入主阿里音乐担任董事、法定代理人，以笔名“矮大紧”加入公司。2016年，他卸任阿里音乐董事长，但他说不会离开阿里，还会为阿里文娱的国外业务出谋划策。

外界盛传，高晓松成为“赵薇第二”原因也和马云有关，隶属于中国社会科学院的中国历史研究院微博还发长文列了高晓松的七宗罪，包括洗白历史人物何应钦、蒋介石，说九一八事变因张学良而起；参拜靖国神社，为日本军国主义招魂；诋毁历史人物郑成功，热心歌颂美国和印度、污蔑解放军等。高晓松暂无对此公开回应。

赵薇名字在中国不能提

此外，赵薇的11岁女儿“小四月”目前在香港就读新加坡国际学校，也传去向不明。事件爆发后，小四月是否退学与父母会合，或是一同飞往法国都无法证实，没有任何消息传出。

台湾资深媒体人粘嫦钰近日在节目《关键时刻》中透露，她特别打电话给一名北京演艺圈大腕，询问“赵薇是出什么事？是什么理由？是洗钱吗？还是逃税？”怎料对方竟回答“我不认识她”就立刻挂掉电话，主持人刘宝杰听完也十分震惊，“所以赵薇现在在中国大陆，已是一个不能说的名字。