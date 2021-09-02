未满1岁侄子病逝 莎朗史东6年内痛失两侄儿

（综合讯）美国资深女星莎朗史东（Sharon Stone）6年多内痛失两侄子。她上周五在社媒贴出弟弟未满一岁的儿子River William Stone（里维尔威廉史东）因多重器官衰竭，正在与死神搏斗，希望外界可以帮他集气，可惜最终没能熬过。

里维尔的母亲在社媒发布死讯，悲痛写下：“上主的天堂需要里维尔，但我不能够不说，我更需要他在地球，因为我如今心如刀割。我的日子将会变得不一样，我不知道我没有了这个宇宙最可爱的男孩的生活会如何，我被摧毁了。River William Stone，你拥有无尽的爱。今天离开你的病房，是我做过最困难的事情。我会永远爱你，我可爱的宝贝男孩。”

莎朗史东上周贴出侄子在医院插满仪器的照片，并写道：“我的侄子和教子（godson）里维尔史东今天在婴儿床上，被发现时器官完全衰竭。请为他祈祷，我们需要奇迹。”虽然莎朗史东没有透露侄子病因，但有网民猜测他可能患上与冠病相关的儿童多器官发炎综合征。

而莎朗大哥的儿子Colin Stone（柯林史东），在2014年11月被发现在洛杉矶疑似过量吸食海洛英身亡时才22岁，当时莎朗史东在声明说，柯林是很有才华的孩子，无奈他没有办法克服毒瘾。