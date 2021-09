尚气与十环帮传奇 Marvel Studios' Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings(PG)

娱乐性★★★☆/艺术性★☆

剧情:尚气(刘思慕饰)自幼接受父亲文武(梁朝伟饰)的魔鬼式战斗培训,精通各种武术。长大后逃离家乡,在旧金山改名换姓展开新生活,他与好友凯蒂(Awkwafina,奥卡菲娜饰)在酒店当代客泊车员。

他在巴士上遇到一群杀手,目标是抢夺母亲(陈法拉饰)留给他的项链,因为发现此事不单纯,他与凯蒂到澳门找寻多年不见的妹妹(张梦儿饰),过程中发掘“十环”的无敌力量,兄妹也试图摆脱父亲的恶势力。

影评:《尚气》是首部华人超级英雄电影,也是漫威电影宇宙的再度扩张。梁朝伟的演出是一大吸睛点,他在这部超过两小时的电影里,戏份相当多,是继刘思慕之后出镜最多的男演员。

伟仔的开场很亮眼,迷离又霸气,拥有十环的无敌力量,顶着千年不败的身躯,但还是不满足。他在寻找神秘塔罗村的入口时,差点被迷宫般的“移动树林”吞噬,让人看得屏息。接着他遇到陈法拉饰演的武林高手,两人打出一段夫妻缘。两人初遇时的对打,不仅打得美,也够浪漫。女方的爱收敛了他的魔性,但也注定后来他与儿子尚气的“翻脸”。

说穿了,梁朝伟在《尚气》里的“大恶”,其实是一个痴情中年汉走不出失去挚爱的悲痛,走偏了的狂癫行为。

刘思慕、奥卡菲娜会演戏

伟仔虽演反派,但散发的演技魅力,无人可以媲美。加拿大华裔演员刘思慕接演《尚气》前,毫无知名度,靠影片推出前的大力宣传,才获得一些镁光灯。幸好他也争气,片中与奥卡菲娜激荡出耀眼的火花。两人的外形偏向“路人”,缺少明星气质,却是电影里的活宝,撞击在一起,美式幽默对白,自然的表情,频频点中观众笑穴。最重要的是,两人都会演戏,奥卡菲娜已凭《别告诉她》(The Farewell)成为金球奖影后,刘思慕未来在好莱坞应该也会有一番作为。

刘思慕有眯眯眼,中韩混血奥卡菲娜也有一对凤眼,所以男女主角是很典型的亚裔脸孔,不过为了避免对亚裔的刻板印象,梁朝伟饰演的“满大人”角色改名为“文武”,撇开“种族主义和排华情绪”的争议。杨紫琼演尚气的阿姨,中规中矩。演尚气妹妹的张梦儿曾是选秀比赛节目《快乐女声》20强,退赛后赴俄罗斯、英国深造,她在片中够冷够酷。

剧情紧凑,武打戏精致

影片由曾导《不完美的正义》(Just Mercy)的美国日裔导演Destin Daniel Cretton(德斯汀·丹尼尔·克雷顿)所导,故事设定现代化,融合东西方美学元素,拍得紧凑,烂番茄新鲜度高达92%。

梁朝伟使坏的动机缺乏说服力,最后出场的“噬魂者”的造型与魔力,让我有点失望,不过影片的动作场面一级棒。武打戏精致,带有戏剧性与情感,要归功于上个月刚去世的48岁武术指导Bradley James Allan(布拉德艾伦),艾伦是澳大利亚人,从小接受各种武术训练,还前往中国钻研并学习中文,凭演出《醉拳3》与成龙结下不解之缘,曾在不少好莱坞与亚洲作品担任武指。

(掺杂中英对白,英语部分附中文字幕)