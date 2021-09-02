如果雨之后 Waiting For Rain（PG13）

娱乐性★★★／艺术性★★

播放平台：爱奇艺国际站应用或iq.com

故事：在首尔准备大学重考的英浩（姜河那饰），与在釜山的小学同学素熙（千玗嬉饰）通信。两人约定在“下雨的12月31日”见面，但那场雨连续八年未落，两人可否见上一面？

短评：百想视帝姜河那和青龙奖影后千玗嬉主演的唯美纯爱片，因情节设定，两人几乎没有对手戏。前半段过场戏多，要耐心观看；后半段看着男主多年来“等没有人”还笑得出来，那股傻劲，纯粹而温暖，再铁石心肠的人也会被打动。开放式结局让我“哎呀”一下，后来想想，这样结尾才不落俗套。温馨提醒落幕后有重要彩蛋。（韩语对白，附中英字幕）

当男人恋爱时 Man in Love（NC16）

娱乐性★★★／艺术性★

播放平台：Netflix

故事：面恶心善的讨债人阿成（邱泽饰）对债主孝顺的女儿（许玮宁饰）一见钟情，要求对方陪他吃饭、散步以抵销债务，两人关系开始转变……

短评：翻拍自同名韩国爱情片。吊儿郎当的流氓爱上贫穷女，想从良的痴情男为赚钱放手一搏，下场你知我知。《当》在两岸上映时票房大卖，但故事其实挺老套的。邱泽把“痞”和“土”味掌握得好，许玮宁的表现惊喜缺缺，盛传两人假戏真做，可看电影找蛛丝马迹。“可爱婆婆”锺欣凌诠释奸诈大姐头，果然是实力派，奸到出汁。