拍摄间一起哭笑 池珍熙懂得“利用”对手的NG

韩剧《The Road：一的悲剧》即将播映最后的4集，究竟真相是什么，令人期待！

由池珍熙主演的这部tvN韩剧，是改编自日本推理小说作家法月纶太郎的推理小说《一的悲剧》。男主角白秀贤（池珍熙饰演）是个为揭发各种真相的新闻主播，但剧集一开始自己就卷入了牵扯到岳父的舞弊案件。住在韩国上流名门剧集的社区，白秀贤追查的真相，左邻右舍似乎都是“参与者”.....

尹世雅在剧中扮演有许多秘密的主播夫人，因为含着金钥匙出生的千金，她把愤怒很惊恐演得细腻和内敛，演出精彩。（tvN提供）

除了池珍熙之外，剧中两位女演员尹世雅和金惠恩都有精彩表现。一个是含着金钥匙的主播夫人，另一个则是为争夺名利而不择手段的女主播。各怀秘密的两人为了保护自己和家人，一个内敛一个外放，都把各自的愤怒演绎得令人赞赏。

和近期韩剧相同，这部剧集的题材离不开揭发贿赂、上流社会如何操控权利，等等。《The Road：1的悲剧》胜在剧本够扎实，演员们的表现也恰到好处。

池珍熙自《大长今》中的“闵大人”后一直在蜕变。近期因为在《我是遗物整理师》等作品后再度引起关注。他接受访问时说导演答应让他能够展现另一面的自己，于是欣然接受演出的邀请。尹世雅也透露演员在拍摄期间让她感到能够依赖和信任。

金惠恩则提到拍摄期间发生的小插曲，让她再次了解到，演戏经验丰富的池珍熙非常厉害，懂得如何利用对手的NG。看视频，听听他们怎么说！

《The Road：1的悲剧》每周四、五（9.15pm），将在tvN频道（Singtel TV CH 518, StarHub TV CH 824）播出！