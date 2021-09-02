闯荡歌台52年 “飙歌皇后”黄碧华告别舞台

眼见疫情下登台无望，闯荡歌台52年的资深歌台艺人“飙歌皇后”黄碧华从去年开始，把80多件表演服装纷纷送出去，当作正式告别舞台，同时避免触景伤情。

今年（2021年）因疫情限制，仍无法举行实体歌台，对于观众也许是少了娱乐，但对歌台艺人来说，却是断送工作的打击。

69岁的黄碧华从17岁就出道，已闯荡歌台52年，早把舞台视为生命。但从去年（2020年）起无台演出的她，如今陷入迷惘之中。

黄碧华受访时坦言，疫情改变她不少：没出门，决定把车卖了；没聚会，每天待在家；没收入，只能吃老本。“我其实不想退休，但这算是受环境迫使吧！”

告别舞台，也代表曾陪伴她演出的绚丽服装跟着失去用途。她本来在家里收藏80多件表演服装，但从去年起，她干脆开始“断舍离”，目前已把近八成的服装送出去，给其他歌唱学员、乐龄人士，或上直播秀的艺人。

“朋友问我，我会穿这些衣服去巴刹吗？当然不会。既然我没用到了，可能送给别人会比较好。”

充满异国情调的越南传统服装、穿越的古装、光鲜亮丽的晚装，每件让她联想起昔日一段演出。她忍不住说出心里话：“都上不了舞台了，我也不想看到。”

问她最舍不得哪一件？她毫不犹豫回答：2012年“歌台红星大奖”颁奖典礼穿的黑粉红色晚装，这是她特地飞去泰国量身定做的，整套包括帽子和配件，总值300多元。

当年她首次荣获10大最受欢迎歌台歌手，仍记忆犹新。她充满不舍道：“当时我真的很开心，是很难忘的回忆。”

疫情影响情绪 多活动保持身心愉悦

近期台湾和马国的朋友传来死讯，再加上本地收紧防疫措施，疫情难免影响黄碧华的情绪，使她再度陷入抑郁。

《联合晚报》去年报道，自疫情肆虐以来，黄碧华心情跌入谷底，相隔十年的抑郁症复发，所幸病情及时被药物控制。

这几个月台湾和马国疫情恶化，她接二连三收到朋友的死讯，本地之前也进入高警戒解封第二阶段，她无法与朋友聚会，天天困在家里，心情又深受打击。“我最近才刚去复诊，因为我感觉很颓丧，真的好累好累。”

她几个月前也因心脏疼痛住院，医生怀疑是脊柱压到心脏，两周后安排她做CT扫描，若发现有问题可能就要开刀。

黄碧华仍尽可能保持身心愉悦：“自从住院后，我开始出去走走，多活动身子，心也不会那么郁闷。”