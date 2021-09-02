演《七公主》被看好问鼎视后 林夏薇：没人会志不在得奖

（香港讯）在《七公主》中的演技被赞，林夏薇被看好有资格问鼎视后大奖，她也坦言：“没有人会志不在得奖。”

无线剧集《七公主》日前播出第17集，林夏薇在剧中的爱猫“阿懵”病重身亡，她强忍泪水安抚阿懵的伤心表现令网民动容，纷纷留言赞她演得好，并认为林夏薇有资格在年底的颁奖礼上问鼎视后奖项。

34岁的林夏薇2011年加入无线（TVB），加上签约TVB前已获邀参与不少话剧及舞台剧的演出，至今入行超过10年。她坦言虽然不知道自己有没有资格获奖，但有机会的话也想一争视后，“没有人会志不在此。我觉得奖项是对演员一个很大的肯定和鼓励。如果可以的话，我当然想争取这个机会，只不过（奖项）很多时候有很多因素，演员只可以做好自己本分。”

林夏薇出道时被贴上“林峰堂妹”的标签，曾经有不少人认为她是靠关系上位，让她倍感压力。但她没有被打败，反而努力磨练演技，后来演出《十二传说》《今宵大厦》《逆天奇案》成功跃上一线花旦之位。

亲手撕掉“林峰堂妹”标签

她说：“（标签）对于我来说是一种压力，毕竟他真是我哥哥。我入行时他就送了我三个字‘靠自己’，我们是两个独立个体，靠自己努力走到现在，他是我一个很好的榜样，所以我不会去想那些。”

直到她蝉联两届“我最爱TVB女配角”，各大新闻都报道指林夏薇已甩掉标签，她才松一口气，“其实我很开心，因为可以在工作上得到大家的认同。但不应该说是我自己撕掉，是大家为我撕的。”