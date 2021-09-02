《逆局》拍动作戏受伤 李铭顺愿再拼戏

在台剧《逆局》中拍动作戏受伤，已50岁的李铭顺表示未来仍想挑战动作戏，只因男人都希望看到自己的阳刚味。

爱奇艺原创剧集《逆局》昨午举行亚太首播记者会，演员周渝民、张榕容、李铭顺、吴兴国，朱轩洋和曾敬骅等在台北出席记者会。

《逆局》讲述因涉残暴施虐案件而入狱的心理剖绘专家梁炎东（周渝民饰）为求翻案，与警队队长谭崇辉（李铭顺饰）及菜鸟警员任非（朱轩洋饰）进行一场“魔鬼交易”，未料引发一连串的致命危机，身陷重重谜团。

暌违20年再度出演警察，人在台北的李铭顺受访表示，促使他接下这部剧的最大原因是剧本，加上好久没有演警察了。

虽然是警队队长，李铭顺在剧中的动作戏并不多，但第一天拍摄就受伤了。他笑说，这不会让他止步未来不接动作戏。“其实每个男人都很期待这样的机会，我也不例外，我虽然50岁了，还是很期待将来能继续挑战动作戏，男人都希望看到自己的阳刚味。”

今天下午台湾金钟奖入围名单将揭晓，李铭顺去年主演的台剧《做工的人》是迷你剧及视帝大热门，他坦言：“不是没有压力，但一部戏能得到观众喜欢已算成功，得奖是bonus（额外奖励）。”

疫情后带儿子出国

李铭顺目前人在台北，等金钟奖入围名单公布以后就返新，不过年底还会到台湾工作。《逆局》则是他在疫情期间拍摄的第一部台剧，他感触颇深。

他表示疫情结束后最想做的第一件事情就是带儿子出国旅行。他感性表示，看着疫情期间儿子不能外出，很心疼。“小孩子本来就应该要多去外面看看世界，和朋友交流和玩耍，但因为疫情，他们没办法做到。”

他透露，儿子有时看书看到一些特别的地方，会很天真没有压力地告诉他，想去巴西和美国旅行。他听了很心疼，希望疫情赶快过去，让所有人的生活回归正常。

周渝民对“烤肉”有阴影

台湾艺人周渝民在《逆局》中有多重身份，除了是律师也是心理描绘师，需要律师专业和武打技能。

聊到最难忘的戏，他透露第一次上了360度的烤肉架，要像烤香肠一样被吊着还要上下颠倒，因为要等工作人员清除爆破的碎玻璃就闭上眼睛，一等等到整个人充血，连眼睛都没法再张开，笑说今年中秋节应该不想烤肉了。

周渝民和李铭顺这次在《逆剧》中是首次合作，之前两人仅在金钟奖颁奖典礼上见过一次。和李铭顺合作后，周渝民认为只要片场有对方在，现场就会充满正能量。“因开拍前半段，我们各自在警局及监狱拍摄，所以有铭顺在的现场都会玩翻了，我在的监狱则是死气沉沉。”

共24集的《逆局》明天（3日）起，每逢周五晚上8时，在爱奇艺国际版应用和iQ.com首播。