新闻主播转当老师20年 陈桂月赞部长维文是模范生

卸下新闻主播身份，陈桂月转当老师，一晃20年。

陈桂月博士昨午受邀作客96.3好FM国贤和丽仪主持的《下班ING》，节目中分享了她执教20年的点滴，同时透露了我国外交部长维文医生是她的学生，而在她眼中维文是个好学不倦的模范生。

从新闻主播摇身变成老师，陈桂月坦言需要时间适应，甚至让她有挫折感。

“我几乎花三年的时间，才真正能够知道教学到底应该怎样，刚开始我觉得自己很努力的教，但学生给我的评语并非特别理想，我就开始怀疑自己，自己是不是教得不好，于是内心有受挫感。”

后来，陈桂月觉得不能“闭门造车”，就去看其他老师如何教课，该用什么方法教导，“这些都是要边教边学，受挫了之后再站起来，慢慢地才能适应。”

主持人问她当老师最大的乐趣是什么？

她答道：“非常快乐，跟年轻人在一起，他们的想法会激励你越活越年轻，和他们在一起是很快乐。”

20年来陈桂月桃李满天下，我国外交部长维文医生也是她的学生。

陈桂月在节目中没有透露是如何与维文结下师生缘，但说外长希望学好中文后能够与更多国人交流，同时因为身为外交部长，必须经常到中国，也希望学好中文后能与当地的官员如王毅外长等交流。

陈桂月大赞维文是个非常用功的学生，“他日理万机，但腾出时间来学中文，我们的上课时间都在早上7点多或8点，而每次我到他的办公室时，他就已经在准备上课。”

除了教导中文词汇、表达之外，陈桂月说她也会将报章一些重要的新闻念给维文听，再和他交流，“他会提出他的看法，若一下子他没办法用中文说的话，就会用英语来表达，我就会跟他说这个字这样念，那个字是这样念。”

陈桂月称赞道：“维文是学生当中最努力的，可以说是模范生。”