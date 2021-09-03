“Reality”原唱称《刻在》好听 卢广仲沉默数天“现身”

（台北讯）由马来西亚音乐人许媛婷、佳旺和新加坡音乐人陈文华作词作曲，台湾卢广仲演唱的《刻在我心底的名字》在夺下金马奖最佳原创电影歌曲奖、金曲奖年度歌曲奖后，被吴宗宪指控涉嫌抄袭西洋老歌“Reality”，还有网民翻出和中国大陆钢琴家Jinbao的《自由が丘》演奏曲非常相似。

Jinbao已上线回应说《刻在》确实和自己的歌挺像的，但在流行歌曲中有几句像也是正常的，“当然也不排除作者听过我的这首作品。我个人不是特别在意。专心做自己的事就好。”

近日有台湾网民发文说，他通过面簿私信“Reality”的原唱Richard Sanderson（李察桑德森），请他聆听《刻在》，他指桑德森听完回复说：“我听了这首歌，只觉得副歌的两句有点相似，我不能说有任何抄袭，这是一首非常好听的歌曲。”

该网友留言：“从桑德森先生的回复来看，他并不觉得是抄袭，所以毫无根据的指控是否可以停止了呢？”并认为全世界的流行音乐那么多首，“如果刻意要找碴的话，那每一首歌都一定能找到相似旋律的其他歌曲，这样是不是可以指控每首歌都有抄袭嫌疑呢？著作权法对抄袭明明就有严格定义，但大家都没有基于著作权法的标准做具体讨论，然后也没有询问原唱的意见，只凭自己的感觉和好恶选边站，这种不理性的舆论操作对音乐创作者真的公平吗？”

他直问：“如果创作者真的没听过大家指涉抄袭的歌曲，请问创作者要怎么证明呢？但如果大家选择未审先判，和所有嗜血的舆论操作，那对音乐创作者的负面影响是难以评估的。”最后喊话大家理性看待问题，别急着跟风批评定罪。

卢广仲以三个绿色爱心回应

卷入争议的卢广仲在沉默五天后，终于在网红“嚎哮排演”的视频留言中流露心情。嚎哮排演在视频中幽默讨论抄袭事件，他自认不是音乐人无法评论是否有抄袭，但认为整件事跟卢广仲没有关系，力挺对方到底，并当场示爱：“广仲 I love u！”只是没想到真的钓出本尊，卢广仲以三个绿色的爱心回应嚎哮排演。