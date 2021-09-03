猛毒 Venom

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

Tom Hardy主演的人气记者，意外成为外星生物的宿主，成为超能英雄的他开始对抗另一个外来的邪恶势力。

小毛病大问题10

8频道 晚上8.00

冠心病是新加坡第三大死亡因素。节目将讨论：一、下巴疼痛，是冠心病的症状？二、吃止痛药，会提升患上冠心病的风险？三、心脏手术出院后一星期可开始轻度运动吗？

法律与秩序：特殊受害者第22季 Law & Order: Special Victims Unit S22

BlueAnt娱乐台（新电信Ch318） 周一至五 晚上7.55

被残忍杀害的年轻女子，被虐的婴儿，被近亲性侵的女童，家暴阴影下的妇女，扭曲的家庭关系，想用心但力有未逮的父母，每集节目深入社会家庭人际边缘、人性的灰色地带。

毒枭的财宝 Finding Escobar's Millions S2

探索频道（新电信Ch202） 晚上9.00

全世界最嚣张的毒枭Pablo Escobar在1993年底被击毙，节目记录两名前中情局探员与因影集《毒枭》爆红的美国缉毒局原班人马合作过程，他们一同找寻挖掘Escobar埋在哥伦比亚各个隐秘角落的数百亿美元现金，以便将这笔巨款还给哥伦比亚人民和政府。