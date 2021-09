加起来296岁 ABBA出新歌半天400万人点击

瑞典国宝乐团ABBA解散近40年,曾发誓永远不会合体复出,但他们今天宣布11月回归推出新唱片,并准备在英国伦敦举行演出,只是到时上场的不是本尊,而是他们的数位化身。

环球音乐集团(Universal Music Group)今天在伦敦的标志性建筑之一,也是全球最高最长滑梯——阿塞洛米塔尔轨道塔(ArcelorMittal Orbit)顶端,隆重介绍ABBA的最新作品“I Still Have Faith in You”(我仍然相信你)。另一首曝光的新歌是“Don't Shut Me Down”(不要让我失望)于今天在伦敦播出。

ABBA的两名男成员在伦敦景点出现,推介新歌。(法新社)

组团时已婚解散前离婚

ABBA的男成员——76岁的Bjorn Ulvaeus(比约恩奥瓦尔斯)和74岁的Benny Andersson(本尼安德森)在音乐声中身穿黑衣出场,宣布新专辑已经录好完工,“已经过了39、40年,时间却好像停格在以前,真的很棒。我们尽力做好我们这个年纪能做到的。到我们这个年纪,一切事物都有一定深度,累积大把经验与岁月,我希望大家可以感受到。”他们还觉得,写歌是最有趣的事。

另两名女成员是71岁的Agnetha Faltskog(阿格妮莎福斯克格)和75岁的Anni-Frid Lyngstad(安妮弗瑞德林斯塔德)。ABBA的组合特点是,当年它由两对夫妻组成,但解散前,两个婚姻都以离婚收场。

新专辑将于11月5日发行。两首新歌在YouTube发表后,不到半天时间,点击量已将近400万。乐队也跟随潮流,在新社媒TikTok平台开账号,四天内累积80万粉丝。

另外,ABBA预计明年在伦敦推出一场以全像投影(hologram)技术制作的数位替身表演“ABBA旅程”(Abba Voyage),到时将演唱22首歌曲,多是他们的热门经典,时长约一个半小时。

50年卖出近四亿张唱片

ABBA于1974年以“Waterloo”《滑铁卢》一曲赢得欧洲歌唱大赛(Eurovision)冠军,随后八年内唱红多首热门歌曲。

他们以音乐和夸张服饰为独特标志,在过去近50年内共卖出近四亿张唱片,1982年才解散,而且坚持拒绝合体演出的所有机会,这回将是他们首度重出江湖。

歌迷难忘的经典代表作有“Dancing Queen”(舞蹈皇后)、“The Winner Takes It All(胜者为王)、“Take a Chance on Me(给我一个机会吧)、“Mama Mia”(妈妈咪呀)等。

他们在2018年就宣布集体重返录音室,上周在推特宣布:“感谢你们的等待,现在即将启程。”