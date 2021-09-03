加起来296岁 ABBA出新歌半天400万人点击

瑞典国宝乐团ABBA解散近40年，曾发誓永远不会合体复出，但他们今天宣布11月回归推出新唱片，并准备在英国伦敦举行演出，只是到时上场的不是本尊，而是他们的数位化身。

环球音乐集团（Universal Music Group）今天在伦敦的标志性建筑之一，也是全球最高最长滑梯——阿塞洛米塔尔轨道塔（ArcelorMittal Orbit）顶端，隆重介绍ABBA的最新作品“I Still Have Faith in You”（我仍然相信你）。另一首曝光的新歌是“Don't Shut Me Down”（不要让我失望）于今天在伦敦播出。

ABBA的两名男成员在伦敦景点出现，推介新歌。（法新社）

组团时已婚解散前离婚

ABBA的男成员——76岁的Bjorn Ulvaeus（比约恩奥瓦尔斯）和74岁的Benny Andersson（本尼安德森）在音乐声中身穿黑衣出场，宣布新专辑已经录好完工，“已经过了39、40年，时间却好像停格在以前，真的很棒。我们尽力做好我们这个年纪能做到的。到我们这个年纪，一切事物都有一定深度，累积大把经验与岁月，我希望大家可以感受到。”他们还觉得，写歌是最有趣的事。

另两名女成员是71岁的Agnetha Faltskog（阿格妮莎福斯克格）和75岁的Anni-Frid Lyngstad（安妮弗瑞德林斯塔德）。ABBA的组合特点是，当年它由两对夫妻组成，但解散前，两个婚姻都以离婚收场。

新专辑将于11月5日发行。两首新歌在YouTube发表后，不到半天时间，点击量已将近400万。乐队也跟随潮流，在新社媒TikTok平台开账号，四天内累积80万粉丝。

另外，ABBA预计明年在伦敦推出一场以全像投影（hologram）技术制作的数位替身表演“ABBA旅程”（Abba Voyage），到时将演唱22首歌曲，多是他们的热门经典，时长约一个半小时。

50年卖出近四亿张唱片

ABBA于1974年以“Waterloo”《滑铁卢》一曲赢得欧洲歌唱大赛（Eurovision）冠军，随后八年内唱红多首热门歌曲。

他们以音乐和夸张服饰为独特标志，在过去近50年内共卖出近四亿张唱片，1982年才解散，而且坚持拒绝合体演出的所有机会，这回将是他们首度重出江湖。

歌迷难忘的经典代表作有“Dancing Queen”（舞蹈皇后）、“The Winner Takes It All（胜者为王）、“Take a Chance on Me（给我一个机会吧）、“Mama Mia”（妈妈咪呀）等。

他们在2018年就宣布集体重返录音室，上周在推特宣布：“感谢你们的等待，现在即将启程。”