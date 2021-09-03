落选港姐涉违保密协议 周星驰发律师信怒轰行为低劣

（香港讯）59岁“星爷”周星驰上月中传出力追17岁落选港姐张晓祺（Ukei），事后极速否认兼发声明澄清。

昨天（2日）行动升级，向Ukei发律师信，内容提及有人违反保密协议，行为低劣！并要求对方尽快删除相关的出海照片，否则采取进一步法律行动！

星爷早前出海玩乐，被目击随行的有好几名女子，其中包括曾面试港姐但落选的张晓祺（Ukei），出海照片曝光后，星爷被爆与Ukei传绯闻！当时星爷透过助手火速否认，更强调当天是一群人出海，即便之后女方曾主动约会他，但星爷也未加理会。由于星爷的感情生活一直备受关注，故这次绯闻即刻被疯传。

不可在游艇拍摄

为以正视听，星爷透过律师发出澄清启示。

为保隐私，出海前星爷曾透过友人向Ukei等参与者讲明不可在游艇内或以游艇为背景进行拍摄，而Ukei等也答应。

不过，上月不但传出绯闻，内容不实之余，也发现大量Ukei在游艇内的自拍照，而该批照片应只保存在Ukei手机中，故让星爷方面怀疑有人违反上述保密协议而流出，如属实的话，行为低劣！

由于此事已对星爷造成不良影响，故要求Ukei立即处理，将发布在社交平台的出海活动照片全部删除，并承诺不再以任何方式发布有关出海的照片及文字，若再被发现，星爷方面将采取法律行动，向女方申索由此而产生的一切法律费用及开支。

针对此事，港媒向星爷助手咨询，后者表示律师信已交代一切，没有任何补充。