许环良赴中国办选秀营三年 不受“整顿风”影响

本地资深音乐人许环良在中国办选秀营三年，今年两徒弟终于冒出头，作曲能力被看见，却迎来中国整顿选秀之风以及“限籍令”，他是否也受影响？

许环良在北京接受《联合晚报》访问时说：“中国官方目前整顿的‘偶像选秀节目’，主要是针对那些‘靠流量、靠资本，以及饭圈乱象’而产生大量‘艺德不配位’的流量艺人的偶像节目，对于真正推动真实力的音乐人的节目，比如目前正在热播的B站的《我的音乐你听吗》、央视的《上线吧华彩少年》、浙江卫视的《中国好声音》，还是给予支持的。”

他创立的奇大音乐公司主办的“造星集结号”是一个活动，不是“综艺节目”，所以不受整顿影响。

造星集结号是他三年前在中国创办的选秀活动，表现突出者获选为奇大音乐的练习生，希望能找到和陈洁仪、阿杜、林俊杰、BY2等一样有潜力的歌手。

至于“限籍令”，他补充，外籍艺人参与中国的影视作品、售票演出，一直都有名额限制，但有些原本中国出生，后来转换外籍的人，“混在中国人里头，没有按外籍限额申办工作，所以现在要特别强调。”

“造星集结号”三年下来，集训有成，许环良报告好消息，从8500人中脱颖而出的两名95后新人卞子严、王子牛也在创作上崭露头角。

与2新人一起写公益捐血歌曲

许环良说，自己在新加坡服兵役时经常捐血，一来可以助人，二来能促进自身血液新陈代谢，有益于健康。他后来才发现，中国人并不常捐血，所以有关部门发起歌曲推行捐血运动，邀请奇大音乐写出轻松有劲的《热血节拍》。

许环良于是和得意门生卞子严、王子牛完成使命，歌曲找来萧敬腾为首的年轻歌手如胡夏、黄明昊、新生代演员毛晓彤、直播界一姐薇娅、名主持人尼格买提等10名艺人一起献唱。

这首公益歌曲勾起了许环良当年的捐血回忆，他笑说：“其实我很怕打针，只是因为捐血等于免费验血，所以才常捐血，但每次打针我都不敢看，哈哈哈！”

谈起过去一年在中国北京的生活，他最难忘当初回去后隔离14天出关，到市中心走一圈，心里呼喊：“终于回到人的世界！”

“我住的是普通酒店，我到酒店健身房和泳池，发现不必戴口罩，就问原因，得到的答复是‘你在酒店里面，就是安全了。”许环良觉得这句话反映出中国人对自身检查严格的信心。

这几个月来，中国一些地方疫情反复，但很快控制下来，许环良的感想是：“现在大家都不怕疫情了，病毒不可能有清空的一天，但只要有效监控，日子照样过。”

他看中国控制疫情，觉得是“外紧内松”，也发现中国人很愿意牺牲自己的隐私，接受各种监控，来促成大部分人的便利，这就是中国疫情监控有效，能做到许多国家做不到的原因。