拒演父亲原因曝光 梁朝伟儿时遭生父抛弃

(香港讯)梁朝伟从影多年未曾演过爸爸角色,这次在好莱坞电影《尚气与十环帮传奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)中少有的接演了爸爸一角,他接受美国媒体访问,罕见提及生父,坦言因儿时被生父抛弃,从而影响他抗拒演爸爸角色。

《尚气与十环帮传奇》9月1日在本地上映,梁朝伟在片中饰演主角“尚气”的父亲“文武”,突破了他从未上演父子情。

梁朝伟早前不停为电影出席宣传,亲自解构他所饰演的这一反派角色。他近日接受美国《GQ》杂志访问,除宣传新戏外,也罕有提及父亲。他全程以广东话对答,令网民大感惊喜。

他透露当年爸爸在夜场任职经理,在他7岁时三度离家出走,从此再没有回家,他也因此留下童年阴影,性格变得孤癖。他说:“小时候身边个个都在谈论他们的父亲、家庭,有多快乐,我想由这个时候开始,我就拒绝跟别人沟通,变得非常压抑。”

角色多层次 终破例演出

直到20岁,梁朝伟加入艺员训练班,在表演中找到宣洩情绪的出口。

多年来,梁朝伟很少饰演父亲角色。他说︰“曾有人找我演一个失败的父亲角色,我拒绝了,因为不想勾起父亲怎么对待我的回忆。”

提到这次破例肯接演跟“尚气”关系疏离的爸爸角色,梁朝伟透露,因导演跟他说虽然角色并非超级英雄,但有很多层次,他因此决定接拍,而他也尝试探讨“文武”这个反派的内心,不会令它只呈现大坏蛋一个角度。