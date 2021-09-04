TVB两部新剧登场 马德钟、马在骧父子兵上阵

香港无线电视（TVB）近日三线剧集频频传捷报，目前热播的《七公主》和《智能爱人》下周将进入结局篇，而两部剧集自开播以来都获得好口碑，也有好收视，尤其《七》更成功吸引不少人追看，几位主要演员黄翠如、林夏薇和高海宁更成热议焦点。

随着两部剧集即将进入尾声，网友们开始关注哪两部剧将接档？是否又能承接《七》与《智》继续为TVB争取更高企的收视及更佳的口碑？

根据TVB翡翠台的预告，马德钟、唐诗咏、鲍起静和杨明主演的《我家无难事》和袁伟豪、黄智雯、陈家乐、王敏奕和罗天宇主演的《把关者们》将接档。

《我》原本定档在上个月9日推出，但因香港剑击手张家朗在奥运取得金牌，TVB“临阵易将”，先推出题材触及剑击的《七公主》，《我》唯有让位，一个月后再和观众见面。

《我》的亮点是，“视帝”马德钟和儿子马在骧首次父子档演出，马在骧在剧中更饰演父亲马德钟的年轻版。虽然父子俩没能在剧中有对手戏，但“处男演出”的马在骧如何传神演绎父亲马德钟的年轻版，相信将会引起观众的注意。

另一方面，杨明在剧中饰演鲍起静的第三个儿子，戏份不轻，不料拍摄时发生酒驾事件，坊间曾一度要求监制王心慰换角，但王心慰当时表示没有删减他戏份的打算。据日前港媒体报道，杨明酒驾案件将押后至下月21日裁决，因此，TVB是否会随剧集的播出担心影响收视而将删除其部分的戏份呢？

袁伟豪 黄智雯再度CP合作

把关者们》由当家小生袁伟豪、当家花旦黄智雯、陈家乐、王敏奕、陈自瑶、罗天宇等主演，题材围绕在海关，这也是TVB相隔21年后再度以海关为主题拍摄剧集，上次是2000年宣萱、汪明荃以及吴美珩等人主演的《雷霆第一关》。

从演员阵容方面来看，可能许多观众会感叹怎么又是袁伟豪搭档黄智雯。不过，两人几年前合作的《三个女人一个因》大受好评，而这次监制再找两人合作势必有看头。而黄智雯是否凭此剧再度角逐视后，而最终如愿以偿获奖呢？

值得一提的是，这部剧的监制关树明，之前他的《刑侦日记》虽有口碑但没有收视，这次《把》是否会在收视方面为他吐气扬眉呢？而香港媒体报道，关树明日前已经证实递辞呈，有传他是因《刑》收视欠佳唯有“收拾包袱走人”，不过，他澄清是因身边有朋友想叫他一起去组公司继续创作，加上现时市场变化很大，自己也很想去外面试不同的工作。

《我家无难事》和《把关者们》13日起周一至五晚上8时30分及9时30分，翡翠台（星和娱乐838频道与新电信电视511频道）、Hub戏剧首选（星和娱乐860频道）、Go Select观看；也可在TVBAnywhere+收看。