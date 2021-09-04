间隔25年出专辑 周治平诉人生起落

有“音乐诗人”之称的周治平日前推出了专辑《中年男子》，距离上一张于1995年出版的《风花雪月作品集Ⅱ——为情所困》，周治平已25年没出个人专辑了。

昨天，人在台北的他接受《新明日报》的电访时笑称，自己已经“退出江湖”，原本没有想过再出专辑，但一场疫情，再加上经纪人的游说，他重新拿起吉他，“专心”创作，将过去的心情日记整理出一首首歌曲。

25年没出专辑，周治平说，他其实没有停止创作，也有好长一段时间在北京，成立清新音乐品牌“草台回声”，搞独立音乐，签了不少歌手等。

周治平说：“实际上，10年前年有学生叫我重出江湖，但当时因为参与了独立音乐，2013年，我写了两三首歌曲，然后发现这些创作都不理想，刚好当时李宗盛推出了《山丘》，于是就想，若要‘重出江湖’，应该推出整张专辑，而不只是两三单曲。”

他也透露当时有一部电影《女人40》，自己被激发写了一首“男人40”的歌曲，但后来电影《男人40》出现，他就将歌曲搁置。

“直到去年疫情暴发，工作停摆，经纪人告诉我总不能这样下去，于是给我一个挑战说，无论如何今年4月一定要推出专辑。”

周治平说，他反复思考后接受挑战，“幸好一直以来我有将自己的心情写成文字，就将这些文字重新整理创作。”

主打歌《中年男子》就是当时周治平写的“男人40”，但歌词又重新整理后，也把歌名改成《中年男子》，他笑说：“如果再不发行，‘中年’两字都快不能用了！”

问他再走进录音室的感觉，他说：“觉得自己的歌艺进步了，感情也因人生阅历的丰富更成熟。”

60岁不怕 心境保持年轻

周治平已经迈入60岁，记者问他会害怕自己步入了老年？

他淡淡地说：“60岁是老年，那是以前的观念，重要是个人心境保持年轻，以及维持健康的身体，没有什么好怕的。”

周治平曾一度在北京工作，也签约歌手，近日中国整治娱乐圈乱象，记者问他如何看待这些乱象？

虽然他对事件不愿置评，但仍提醒甚至演艺圈的艺人和创作人应该先做好自己的本份，才去想娱乐圈的“花花世界”。

至于近日金曲奖金曲《刻在我心底的名字》闹抄袭风波，周治平以创作人身份说，作为创作人应该多听不同的歌曲，若发现自己的创作，无论是主歌或副歌部分有音节相似，就应该修改，就不会发生抄袭风波。