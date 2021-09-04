《披荆》中国爆红 哥哥们“咸鱼翻身”

（香港讯）《披荆斩棘的哥哥》是今年夏天阵容最豪华的节目：黄贯中、陈小春、谢天华、林志炫、张智霖、言承旭、李云迪……每一个名字，不只代表了他们各自所在领域的天花板，更是属于我们的“时代的眼泪”。因此，即便节目一开播就遇上了霍尊的风波，也丝毫没能影响观众对它的热情。

只是期待之余，大家不免担心，这部以中年男人为主角的综艺，能摆脱“油腻”的魔咒吗？看完了首期节目，疑虑不攻自破：哥哥们不仅一点也不油，而且在岁月的打磨下，沉淀了更多“质感”。

《披荆》爆红3大原因：

1. 能力经得起考验：

每位哥哥都贡献了自己的代表作，带我们回到他们的光辉岁月，也重温自己的黄金时代。古惑仔合体，陈小春、谢天华、林晓峰合唱《友情岁月》。香港内地三代摇滚歌手同台，向Beyond致敬唱出《不再犹豫》。言承旭再唱〈流星雨〉；张智霖再唱《祝君好》。每一代人的情感，每一种文化的顶峰，都在这个舞台上呈现。哥哥们何止是不油腻，每个人都宝刀未老，业务能力经得住考验。不是因为偶像从未老去，而是因为伟大的作品总有人传承，延续着一代人的青春符号。

2. 良好的身材管理：

中年男人的油腻感，大多源于日渐走样的身材和不修边幅的外形。倒不是说要鼓吹容貌焦虑，只是作为明星，舞台上的表演可以不惊艳，但不能不体面。令人惊喜的是，哥哥们大多精于身材管理，状态几十年如一日地好。

言承旭，虽已年过40，却依然清瘦、棱角分明。戚薇的老公李承铉，唱跳全能、外形出众，完全看不出年过30。事实上，无论是40多岁的赵文卓、张晋等人，还是50多岁的张智霖、梁汉文等人，节目中的哥哥们几乎都没有发福，在舞台上完全不显老态。习武出身的赵文卓的确气度不凡、道骨仙风。其实，大众对中年男人的外在形象要求并不高，只要能做到清爽、干净，就已经在这个处处“油物”的世界中赢了。

3. 真诚的赤子之心：

油腻，往往还意味着虚伪和自以为是的套路。而哥哥们的真实，就是摆脱油腻的另一利器。在这档节目中，选手没有程式化地去感慨中年危机、跨界困难、年龄焦虑……而是更坦率地说出自己心中所想，展现真实的自己。

比如陈小春从一出场，就给人一种山鸡哥再现江湖的感觉。被问及为什么来参加这档节目，他连装都懒得装：都是老婆安排的。大言不惭地写下“我争取每天训练半小时”，被节目组提醒，有的选手每天训练12小时，他撇撇嘴反问：“我们是需要去呈现一些很勤奋很卖力（的画面吗）？我们不需要吧？”

由于《披荆斩棘的哥哥》才刚开始，很难说哥哥们后续是否会有像《浪姐》一样的突破和跨界。不过至少就目前来看，让这些有趣、有才、不油腻的哥哥们聚集在一起，本身就已经是一件很有意思的事了。