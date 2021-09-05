布吉 Boogie

Singtel TV随选电影，随时播看

美剧导演黄颐铭自编自导。故事围绕梦想打入NBA的高中篮球神童Alfred“Boogie”Chin展开，描绘一个困于家庭斗争、种族问题和青春期烦恼的忧郁青年。Boogie因为华裔父母给予的莫大压力，唯一出路是进入有全额奖学金的精英大学，他必须在新女友、新学校、球场的激烈竞争中，找到自己的出路。

蝙蝠侠对超人：正义曙光

Batman V Superman:Dawn of Justice Ultimate Edition

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

高谭市的治安守护者“蝙蝠侠”（Ben Affleck饰）又有新任务，他要前往大都会挑战最受崇敬的现代救世主“超人”（Henry Cavill饰）。当双方处于交战状态时，却出现新的敌人使得城市混乱，让人们陷入更大的危机之中。

消失的子弹 The Bullet Vanishes

e乐（新电信Ch11/501） 下午3.00

民国时期，国内最大的兵工厂发生离奇命案，死者被“幽灵子弹”所杀——犯罪现场找不到弹头。一时之间，疑云密布，人心惶惶，管理档案的政务警察松东路（刘青云饰）既不会拳脚功夫，也不懂如何开枪，却思想缜密，有独特方法破解疑难杂案。痛恨警局贪污腐败氛围的热血警探郭追（谢霆锋饰），联手松东路调查此离奇命案。

粽邪 The Rope Curse

卫视电影台（星和Ch866，新电信Ch571） 晚上9.30

主演：夏于乔、邹承恩。想存钱结婚的家维冒险拍摄凶杀案受害人的“送肉粽”仪式，冲高影片点击量赚广告费，他在拍片过程中不但卷入连串血案，更被鬼缠身……