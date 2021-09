“甜茶”Timothee Chalamet(蒂莫西柴勒梅德)的一头“不安分鬈发”,在威尼斯影展记者会上成焦点!

凭《以你的名字呼唤我》(Call Me By Your Name)和《淑女鸟》(Lady Bird)等奥斯卡影片为人熟知的好莱坞当红男星柴勒梅德与导演Denis Villeneuve(丹尼维勒纳夫)等人到威尼斯影展为新片《沙丘瀚战》(Dune)宣传造势,《联合早报》受邀出席星期五(3日)晚的线上记者会。维勒纳夫谈到执导《沙》的挑战时,竟然幽默地说:“我除了指导柴勒梅德,也得指导他的发型。”说完导演自己都笑了出来。

疫情逼得《沙》将在戏院与串流媒体HBO Max于10月在美国同步推出,导演秉持自己的立场呼吁:“希望大家能进戏院,因为电影是为大银幕而拍摄。”他强调拍摄此片时,IMAX格式一直在脑海中:“我们将电影设计得尽可能具有沉浸感,对我来说,大银幕是语言的一部分。”

美国作家Frank Herbert(法兰克赫伯特)的畅销同名小说系列《沙丘魔堡》(Dune)被拍成电影,《沙丘瀚战》是这次改编的第一部,第二部正在前期制作。此原著1984年曾由David Lynch(大卫林区)搬上大银幕,Kyle MacLachlan(凯尔麦克拉克伦)所演出的角色Paul Atreides(保罗阿特雷德斯)在新版是由甜茶演出,甜茶说:“我对麦克拉克伦的表演充满敬意。”他透露开拍两个月前看了麦克拉克伦的版本,不过在演出自己的版本时就抛开所看到的,把焦点放在自己所呈现的。

影星Rebecca Ferguson(蕾贝卡弗格森)、Zendaya(辛蒂亚)、Josh Brolin(乔许布洛林)、Oscar Isaac(奥斯卡伊萨克)和Javier Bardem(哈维尔巴登)也出席记者会,台湾红星张震则没出席,但在首映礼帅气亮相。

《沙丘瀚战》刻画阿特雷德斯为了家园和民众的未来,得要勇闯宇宙中最危险的星球。影片本月16日在本地公映,比美国早了五周。