《七公主》进入结局篇 三花旦谁最出位？

7位花旦同台飙演技，《七公主》中林夏薇演技最爆点、高海宁挑战破格造型，突围而出，黄翠如似乎仍欠缺一丁点的火候。

香港无线电视热播剧《七公主》，找来人气花旦黄翠如、高海宁、林夏薇、江嘉敏、陈滢、刘佩玥和邝洁楹主演，饰演7位性格迥异、不同年龄层的女生，她们都是同父异母的姐妹，剧情就围绕在7人相遇相交、彼此学习的成长故事。

《七》自开播以来，即便有观众嫌弃故事老土又沉闷，不过七公主的身份背景“扑朔迷离”，如陈滢为何对黄翠如、高海宁、林夏薇和江嘉敏如此怨恨等，不但触动观众的好奇心，更成功地触碰了观众的追剧心理，也因此掀起了一阵追剧热潮，与此同时，赢得口碑，带动收视，截至上周末，《七》的收视由20.8点上升至21点，在豆瓣的评分平均也有7.3，堪称今年TVB成绩最亮眼的剧集之一。

当家花旦未来小花比一比

《七公主》结集TVB七位当家花旦及未来小花同台飙戏，绝对是精彩，但互相较劲之下，谁又最出位呢？本报记者为你点评目前已经登场的黄翠如、林夏薇、高海宁、江嘉敏、陈滢及邝洁楹。

① 林夏薇

表现：★★★★★

点评：哭戏多，但哭得有层次，像为丈夫遇车祸上法庭的戏，压抑心里的委屈和愤怒，却又泪水灌满双眼，叫人感同身受，也催人泪下，成功抢镜。

② 高海宁

表现：★★★★

点评：饰演私召车司机，不再卖弄性感，破格的造型，甚至“cosplay”扮演美少女（Sailor Moon），突围而出，转型成功，而剧中演小市民，也很接地气。

③ 黄翠如

表现：★★★

点评：演又狠又辣的律师，却缺了霸气的感觉，尤其法庭戏，说对白时语气虚弱，少了律师在庭上的威严，内心戏的脸部表情似乎过于僵硬。幸好随着剧情逐步推进，演技逐渐进入佳境。

④ 陈滢

表现：★★★

点评：演苦命少女，大部分时间素颜上阵，陈濛是好戏之人，或许因剧中人物性格限制，登场至今，面无表情，发挥有限。

⑤ 邝洁楹

表现：★★★

点评：饰演律师，是剧中出镜率最高的其中一位。传她也是七公主之一，但至今没有任何苗头，角色非常讨喜，作为非科班出身的新人，表现可圈可点。

⑥ 江嘉敏

表现：★★

点评：角色外表乖巧但鬼马。以《亲亲我好妈》中的清纯学生形象爆红的她，演技似乎停留在《亲》。

《七公主》，周一至五晚上8时30分，可在翡翠台（星和娱乐838频道与新电信电视511频道）、Hub戏剧首选（星和娱乐860频道）、Go Select观看；也可在TVBAnywhere+收看。