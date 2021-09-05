编舞师韩嘉莹携夫 赴中国录《街舞4》

中国优酷大型街舞节竞技节目《这！就是街舞4》（以下简称《街舞4》）上个月（8月）中首播，今年节目由张艺兴、王一博、韩庚和刘宪华（Henry）出任明星队长，并且聚集来自海内外的“舞林高手”，其中包括来自新加坡的31岁编舞师韩嘉莹（Jojo）。值得一提的是，韩嘉莹也是今年（2021年）唯一被《街舞4》相中的新加坡选手。

韩嘉莹在接受《联合晚报》访问时说，与同为编舞师的31岁泰国籍丈夫何耀俊（Eugene）6年前因舞蹈结缘，进而开始交往，两人因冠病疫情新、泰分隔两地，经营了近10个月的异地远距离恋情。去年（2020年）12月，热爱舞蹈的她为了开阔眼界、能与当时仍是男友的何耀俊一起工作毅然飞泰，原本计划在当地逗留半年；怎料在她抵泰没多久，两人即通过经纪公司Jam Republic接到《街舞4》邀约。

小两口5月在泰国结婚，新婚一周后为节目录制飞中国，韩嘉莹笑说：“节目工作人员说到中国当度蜜月，但压力太大了！”

她没想过在节目中能走多远，直言能参与节目已经很荣幸，会当是学习的经验，还笑说站上《街舞4》舞台时“紧张多过于兴奋”：“能通过试镜已经很开心，尤其听到今年有哪些选手参加时，更不敢抱有太大期望。他们很多都是世界级冠军，是我们在YouTube看过赫赫有名的舞者！”

至于属意加入哪一位明星队长的战队？她说：“之前导演也有问我们，我们说哪一位都好，各有优点。王一博绝对有引起我的注意！事前跟Eugene讨论，我们都觉得Henry音乐的影响力很强……节目中也发现Henry的观点跟我们的看法很相似。”

夫因疫情错过《街舞3》

韩嘉莹透露丈夫去年原本有机会参加《街舞3》，不过因疫情没过去。

谈到这是夫妻两首次一起上节目，她表示：“我觉得我们能一起有这些经历真的很有意义，我也很感恩。”

据知，两人于3月落实参加《街舞4》后开始办理签证，虽然过程并非一帆风顺，但最后总算成功取得签证。

她也忆述抵达当地机场时，当局的防疫措施和检测都做得很好，把关严谨，“虽然我们已经结婚，但还是必须分开隔离两周。”

夫妻趁空档中国教课

韩嘉莹和丈夫也趁空档在中国的舞坊教课，过得相当充实。

不过她说，更迫不及待想将这几个月在中国所见所闻所学，跟新加坡和泰国的舞者朋友分享，下一站会返狮城，“我从去年12月后就没回家，即使是结婚，妈妈也只能上网见证过程，我很想回家……不过之后应该还是会回泰国，那里还有很多等待我们去探索和学习的。目前计划是先回新加坡待上几个月。”

拥有十多年舞蹈经验的韩嘉莹在本地舞室Recognize! Studios教课，她14岁开始学跳嘻哈舞，曾参与韩国tvN综艺节目“Miss Korea”，两年前代表新加坡参加“Changwon Kpop Festival 2019”时获颁发优秀奖。

◎新电信电视订户可通过e乐随选（Ch11/501，遥控器黄色按钮）收看《这！就是街舞4》，节目每周一晚上8时更新最新一集。