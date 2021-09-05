孙燕姿惊现黑名单 经理人公司：不实传言

（综合讯）网传“限籍令”禁用外国籍明星，殃及孙燕姿、王力宏、潘玮柏等艺人，孙燕姿经理人公司：不实传言。

中国大陆演艺圈近来风波不断，从年初的郑爽一直到吴亦凡、霍尊、张哲瀚，以及赵薇，陆续遭封杀除名，大动作开铡失德艺人及整顿粉丝圈文化。

先前传出一份“七人整顿名单”，要出手限制有外国国籍的圈内人，名单中包括刘亦菲（美国籍）、谢霆锋（加拿大籍）、潘玮柏（美国籍）、王力宏（美国籍）、赵又廷（加拿大籍），李连杰（新加坡籍）和张铁林（英国籍）。

昨天又传出一份新名单，人数多增加两名，惊见本地天后孙燕姿和有“大陆惠特尼休斯顿”之称的歌手韦唯。爆料者指出，这些艺人未来很难再登上大陆舞台。

消息未得到官方证实，但已引发不小议论。对于孙燕姿传出在黑名单内，其经理人公司就此回应，表明是不实传言。

此外，中国官方也没有进一步下架名单中艺人的作品或禁止他们上节目等。

有网民发现，大陆的“网络综艺节目内容审核标准细则”中，在上节目明星及人员的选用规定相关内容里，有不得选用外国国籍和港澳台籍人士不当者的条文，猜测应该是这句话被以讹传讹，误传成封杀外籍华人明星。

经纪机构被要求承担艺人教育责任

赵薇的影视作品日前于各大影视平台一夜间被下架，其人则不知所终，一度有传是受旗下艺人张哲瀚所累，因他被批是“精日分子”。事件牵连甚广，对于赵薇旗下公司管理艺人不力，中国演出行业协会日前发布《关于加强演艺人员经纪机构自律管理的公告》，提出三大要求。

首先，要求艺人经纪机构应承担艺人教育管理责任，提高艺人法律意识和明辨是非能力；其次，对缺乏道德、法律观念且不服从教育、管理的签约艺人，应及时终止合作并向行业协会报备；第三，应加强自身专职人员职业道德和业务能力建设。公告还强调，严重失职塞责、纵容违法失德行为的经纪机构今后也将受到行业自律惩戒。

担心播出后会过热 《余生》确认撤档

官方的“清朗活动”如火如荼进行中，许多影视剧和艺人宣传不得不暂停，去流量化也正在加快进程。由“双顶流”肖战和杨紫主演的芒果台剧集《余生，请多指教》日前确认撤档。

此次撤档与芒果台和艺人无关，主要是因为《余生》自带的热度太大，播出后可能会过热，为了配合现在的去流量化，需要延后一段时间播出。

这对肖战的影响不大，因他今年和去年有其他剧集播出，但杨紫已经“断档”两年无剧播出了，《余生》撤档对她的影响较大。