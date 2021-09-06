《捍卫战士：独行侠》恐被拷贝 阿汤哥有难？

（综合讯）“阿汤哥”Tom Cruise（汤姆克鲁斯）近日在英国伯明翰赶拍《不可能的任务7》（Mission: Impossible 7）时，惊爆豪华座车遭窃，车内还有他的私人物品。车子后来寻获，在警方寻回的失物中，竟包括全球独家，没有严密锁在电影公司内的《捍卫战士：独行侠》（暂译，Top Gun: Maverick）拷贝。

《捍》片几度挪档期

好莱坞不少巨片都因为冠病疫情挪档期。《捍卫战士：独行侠》原定去年6月上映，之后改到圣诞节，再挪后到今年的7月4日美国国庆大档。但阿汤哥忙拍《不7》，无暇顾及《捍》片宣传，再延到今年11月下旬，岂料这么一延，就错过了最佳上档时机。前些时日全美院商在拉斯维加斯举办Cinema Con商会，阿汤哥人虽未到现场，却安排了《捍》片开场的13分钟特映，为片子造势，各方以为这次片子终于会如期推出，结果派拉蒙又再宣布电影延到明年5月下旬。

外界引颈期盼快要一年多，要是被窃贼盗拷、抢先外流，对于全体工作人员将是一次重大打击。目前派拉蒙已派专人看守这部拷贝，同时还要担心是否已经被人转拷。

当年的首集电影《壮志凌云》（Top Gun）在1980年代红极一时，《不可能的任务》前六部系列电影则总共抱回了近36亿美元（约48亿4200万新元），片商自然不想冒着赔本的风险，在疫情肆虐期间上映。但现在居然传出拷贝一度流落他人之手，恐怕这要比《不可能的任务》系列中的重重危机，更令阿汤哥感到头大。