周生如故

可通过爱奇艺国际站应用或iq.com观赏

由中国“古装小王子”任嘉伦、白鹿主演的虐恋古装剧《周生如故》上个月18日首播,该剧改编自墨宝非宝小说《一生一世美人骨》,讲述驻守边关的小南辰王周生辰(任嘉伦饰)战功赫赫,护皇兄之子为帝,为避免朝廷忌惮立誓“一生不娶妻、不生子”。准太子妃漼时宜(白鹿饰)被送往王府向周生辰拜师学艺,以师徒相称的两人恪守礼仪,相处后却渐生情愫。《何以笙箫默》《烈火如歌》《亲爱的,热爱的》等剧的编剧墨宝非宝再次担任《周生》编剧。

去年底开拍的《周生》被誉为是继《东宫》之后又一部“绝世虐剧”,该剧共24集,前八集剧情节奏虽然不快,但没有过多冗长枯燥的剧情,主要交代周生辰与漼时宜相识前后的背景与来龙去脉。

任嘉伦凭《锦衣之下》《大唐荣耀》《通天狄仁杰》等古装剧获得“古装小王子”美名,他在《周生》饰演的周生辰是名远天下的将军,他所在的西州百姓安康,只因有小南辰王驻守,无人敢擅闯。曾主演《招摇》《烈火军校》《半是蜜糖半是伤》的白鹿是新生代甜宠剧女星代表,此次在《周生》饰演的名门之女漼时宜是个爱哭包,单纯善良、亲和有礼的个性十分讨喜。

感情戏发乎情止乎礼

初入王府的漼时宜紧记娘亲的交代,为了漼府的颜面讲规矩懂礼仪,凡事都小心翼翼,师兄师姐都很宠她;由于时宜刚好是周生辰收下的第11个徒弟,因此也被周生辰唤作“十一”。

漼时宜小时候得悉父母离合后失语,周生辰得知后对她更是照料有加;像是看她喜欢读书,就给她王府藏书阁的钥匙,知道她想家也会安慰她。漼时宜初入南辰王府做出不少呆萌事迹,像受过许多礼仪教育的她不停的向师父周生辰请安;她看书看累了趴在周生辰腿上睡着,碍于男女授受不亲,周生辰用狐皮包裹着漼时宜公主抱着回房。

前几集两人未意识到彼此的心意,没有太多亲密碰触镜头,经过相处后暗生情愫,失语的漼时宜也因周生辰重新开口说话。

周生辰常年征战沙场,平时待在王府的时间很少,不过他答应漼时宜“从今以后王军只有捷报”,于是年复一年,漼时宜都守在王府等待捷报,周生辰也从不食言,战无不胜。

不过,一个婚约在身,一个立誓不娶,两人皆为家为国牺牲个人情感,无法丢下责任追求自由,相似的思想与观念既是他们情感的基石,也预示了他们的感情将走向悲剧。

白鹿的哭戏让观众很有共情,从初入王府和娘亲道别的不舍,到久别重逢看见周生辰时委屈又心疼的哭,都十分有层次。

虽然师徒恋不是创新题材,但“辰时夫妇CP”仍圈粉无数,两个主演不仅相当适合古装扮相,角色诠释到位,服化道也相当用心。有别于其他的古装偶像剧,《周生》男女主角的相敬如宾,发乎情止乎礼的感情戏,让观众直呼真是一股清流。

《周生》于爱奇艺独家播出,开播首周登上爱奇艺总榜热播榜、电视剧热播榜和古装榜等榜首,微博话题阅读突破5亿。

男二黑化夺位

第二男主角刘子行(王星越饰)是漼时宜被指婚的太子,他在宫中待遇并不好,顶着太子名头的他与皇帝一同长大,就像个书童,喜欢的东西从来不能够真正拥有,深知自己是口头立下的太子,却永无册封之日,只有婚约是实的。

虽然婚约后来废除,但黑化的刘子行想方设法让漼时宜跟他成婚,并且成功夺得皇位。

自古帝王最怕功高震主,手握70万皇军的周生辰被陷害致死,他死前留下血书给漼时宜“辰此一生,不负天下,唯负十一”,漼时宜得知后哭断肠,在册封礼数日后跳下城墙殉情。

虽然《周生》古代篇留下意难平的结局,但男女主角在古代篇的虐换来了来生的甜,即将在本周四(9日)推出的姐妹现代篇《一生一世》由原班演员主演,预告将甜蜜回归播出。

节庆飨宴

8频道 晚上8.00

冬至称之为“小过年”,是华人的传统节日。一起跟随摄制组走入马来西亚不同籍贯的家庭,记录冬至暝搓汤圆,祭拜祖先以及家人围桌共餐等习俗,以深入了解冬至的传统饮食文化。

失踪 Missing(2019)

卫视电影台(星和Ch866,新电信Ch571) 晚上9.30

主演:钟欣潼、凌文龙、余安安。相传西贡的山头上有“结界”,即似百慕达三角的神秘异空间,令不少行山人士神秘失踪。警长独自行山后人间蒸发,其从事社工的女儿坚持寻找真相,但苦无结果。在警长失踪满七年之际,一个疯癫行山用品店主宣称他在山上的结界捡到警长的委任证,女社工追查,怪事却接二连三发生。

世外野人第8季 Where the Wild Men Are with Ben Fogle Sr8

BBC Earth(星和Ch407)晚上9.55

英国探险家Ben Fogle(宾弗格)拜访那些远离尘世喧嚣的隐士,他们在世上最偏僻、最杳无人迹的所在建造家园。

里克斯坦畅游康沃尔 Rick Stein's Cornwall

BBC Lifestyle(星和Ch432) 晚上7.30

名厨Rick Stein(里克斯坦)在节目中揭露,许多康沃尔的在地人是如此爱戴家乡的食物、历史、音乐、艺术与文化,以致于认为康沃尔不该是英格兰的一个郡,而应该成为一个独立国家。

死神来了5 Final Destination 5

Warner TV(星和Ch515,新电信Ch306) 晚上9.50

某公司组织一次远游,虽然员工们各怀心事,不过还是踏上了欢乐的旅途。在经过一座巨大的吊桥时,山姆突然看到幻象,幻象中大桥开始垮塌,包括自己、同事、朋友在内,无数人在这起事故中遇难。当山姆从幻象中醒来时,周边的种种迹象表明灾难即将到来。慌乱之中,他和其他七人下了车,灾难随即发生,山姆等人成了车上仅有的幸存者,但是死神仍时刻徘徊在他们的周围,无论逃到天涯海角也没有用。