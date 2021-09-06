《打针没？》朗朗上口 迪斯科版“打针舞”也火红

越南有“洗手歌”、狮城有“打针舞”，方言宣导MV《打针没？》社媒浏览量逼近200万！

《打针没？》由通讯及新闻部（MCI）主催，概念来自Tribal Worldwide Singapore的创意总监钟潍韩，陈子谦操刀，卖鱼哥王雷、歌台天后刘玲玲、名嘴陈建彬以方言唱着“快快打、快快打”歌词非常洗脑，深受网友欢迎，单单在《新明》面簿就吸引超过40万网友浏览《打针没？》，在各大社媒至今已逼近200万网友浏览！

由于旋律朗朗上口，《打针没？》也被本地TikTok红人Inquisitive通过混音（Remix）加工，三红人边唱边跳“打针没？打针没？快快打！”展现出年长者打完针之后生龙活虎、蹦蹦跳跳，带迪斯科节奏的“打针舞”！

负责混音的红DJ Inquisitive（何思成）受访告诉《新明日报》，将《打针没？》改编成迪斯科舞曲，突出“打针没？”舞蹈节奏，是有感更能接轨年轻族群、为歌曲增添更多娱乐与吸睛力，据今早消息，“打针舞”视频已吸引12万3000浏览量。

去年疫情期间，越南一首《洗手歌》疯魔国际，本地方言“打针舞”会否也跨越地域，成为抗疫流行文化？值得关注。

记者转问导演陈子谦，他看过《打针没？》方言混音舞曲，笑说除了宣导年长者快快打针、也颇有让人“动起来”的欢悦感！

《打针没？》混音舞曲上线IG与面簿，反应热烈，有网友反应，《打针没？》虽为年长者而写，但深具时尚气息，令人忍不住想舞起来！

或许也因《打针没？》无论曲词都很“入脑”，在社媒流通性很广，目前已逼近200万浏览量。

获准全天播出

据悉，新传媒播出方言节目单元有固定时段，如地方戏曲通常安排在星期五早上10时30分至11时30分、方言戏剧或综艺节目则从11时30分至12时30分的午间时段播出。

《打针没？》方言MV却全天候登场，甚至出现在晚上黄金时段，是特别通融吗？

对此，受询者指出，由于该宣导MV旨在鼓励习惯以方言交谈的年长人士接种疫苗，因此电视台获得IMDA批准，于全天候时段播出。

今午佳音！《24》入围釜山国际影展

据今午最新消息，子谦执导的新片《24》已入围第26届国际釜山影展之Kim Jiseok Award（金智奭）大奖！

子谦的竞争对手包括来自中国、日本、印度及德国等地的猛片。

问起角逐心情，子谦今午受访表示：“这是非常开心的，因为真的很久没有拍艺术电影了，这一次能去釜山影展，令我觉得非常欣慰！”

据悉，探讨死亡的新片《24》不只着墨一小部分同志敏感议题，更有全裸激情画面，是他执导拍戏尺度最豁出去的一次，为何挑战大胆路线？

子谦想了想，说：“这一次要探讨的是人生的真实感，所以就没遮遮掩掩。”

因《24》入围角逐奖项，子谦也将踏出国门飞韩国釜山影展，期待《24》能在釜山国际影展首映。

陈子谦是《打针没？》方言MV导演。