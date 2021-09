“Running Man”线上粉丝见面会 宋智孝化身舞娘

“Running Man”线上粉丝见面会昨晚举行,六名成员诚意满满,两小时献上10多段表演,宋智孝化身舞娘,大跳女团名曲“Rollin”!

韩国综艺节目“Running Man”(RM)的成员池石镇、金钟国、Haha、宋智孝,全昭旻和梁世灿昨天在两小时的线上粉丝见面会中使出浑身解数,又唱又跳。这场粉丝会在Tiktok平台上直播,《联合晚报》受邀上线观看,过程中,可见来自各地区的粉丝踊跃地留言,RM成员当场回复部分留言,一来一往的即时互动,令记者感受到新常态活动的“热闹”感。

RM成员献上多段演出,除了集体合唱秀,他们也分小组或单人表演。当中,话题性最强的是宋智孝单挑韩国“逆袭女团”Brave Girls的名曲“Rollin”,偶有出错,但动作到位。宋智孝素来不擅长舞蹈,昨天却化身舞娘,除了“Rollin”也随歌曲“Beach Again”起舞,令人眼前一亮。

其他表演包括,全昭旻携手梁世灿合跳迪斯科舞,池石镇演唱抒情歌曲“If”,金钟国首次现场演唱新歌“Forget Me Not”。金钟国说:“第一次唱,非常紧张,不知道唱得好不好,全世界很多粉丝在看……”他随后紧接演唱西洋名曲“Just The Way You Are”。

“RM”播出11年,成为韩国最长寿的综艺节目之一。成员们曾在节目中提及,节目一度面临收摊,多亏海外粉丝的支持才延续下去。金钟国昨天说:“我们参与这个节目,收到的爱是比我们付出的更多。除了感谢,没有其他的话可以表达我们的心情。”

接力为粉丝制作小礼物

粉丝留言问宋智孝,“RM”对她的意义是什么?她说:“家人。我们在一起的时间很长了,就算不说什么特别的话,之间的情感大家都知道。”鬼马的Haha想起宋智孝经常未接来电,在旁调侃:“那你赶快接听我们的电话!”她机智笑道:“家人之间是不接电话的!”

去年,他们原定到菲律宾开粉丝见面会庆祝节目播出十周年,未料疫情打乱计划,但能在线上与粉丝“见面”,成员们依然兴奋开心。

除了歌舞表演,昨天也有游戏环节,成员在台上猜谜,也接力为粉丝制作小礼物。若说美中不足,就是六缺一,“国民主持人”刘在锡未参与见面会,仅录短片“亮相”。