“Running Man”线上粉丝见面会 宋智孝化身舞娘

“Running Man”线上粉丝见面会昨晚举行，六名成员诚意满满，两小时献上10多段表演，宋智孝化身舞娘，大跳女团名曲“Rollin”！

韩国综艺节目“Running Man”（RM）的成员池石镇、金钟国、Haha、宋智孝，全昭旻和梁世灿昨天在两小时的线上粉丝见面会中使出浑身解数，又唱又跳。这场粉丝会在Tiktok平台上直播，《联合晚报》受邀上线观看，过程中，可见来自各地区的粉丝踊跃地留言，RM成员当场回复部分留言，一来一往的即时互动，令记者感受到新常态活动的“热闹”感。

RM成员献上多段演出，除了集体合唱秀，他们也分小组或单人表演。当中，话题性最强的是宋智孝单挑韩国“逆袭女团”Brave Girls的名曲“Rollin”，偶有出错，但动作到位。宋智孝素来不擅长舞蹈，昨天却化身舞娘，除了“Rollin”也随歌曲“Beach Again”起舞，令人眼前一亮。

其他表演包括，全昭旻携手梁世灿合跳迪斯科舞，池石镇演唱抒情歌曲“If”，金钟国首次现场演唱新歌“Forget Me Not”。金钟国说：“第一次唱，非常紧张，不知道唱得好不好，全世界很多粉丝在看……”他随后紧接演唱西洋名曲“Just The Way You Are”。

“RM”播出11年，成为韩国最长寿的综艺节目之一。成员们曾在节目中提及，节目一度面临收摊，多亏海外粉丝的支持才延续下去。金钟国昨天说：“我们参与这个节目，收到的爱是比我们付出的更多。除了感谢，没有其他的话可以表达我们的心情。”

接力为粉丝制作小礼物

粉丝留言问宋智孝，“RM”对她的意义是什么？她说：“家人。我们在一起的时间很长了，就算不说什么特别的话，之间的情感大家都知道。”鬼马的Haha想起宋智孝经常未接来电，在旁调侃：“那你赶快接听我们的电话！”她机智笑道：“家人之间是不接电话的！”

去年，他们原定到菲律宾开粉丝见面会庆祝节目播出十周年，未料疫情打乱计划，但能在线上与粉丝“见面”，成员们依然兴奋开心。

除了歌舞表演，昨天也有游戏环节，成员在台上猜谜，也接力为粉丝制作小礼物。若说美中不足，就是六缺一，“国民主持人”刘在锡未参与见面会，仅录短片“亮相”。