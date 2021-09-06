曾一年拍12个广告　比阿哥阿姐还要红 “少了池素宝本地电影难开拍”

曾有本地电影人这样形容资深艺人池素宝：少了他，本地电影将无法开拍！

池素宝获得这样的赞誉，因为大部分本地电影，可见到他的踪影，虽不是男一号，却是大家心目中的最强配角。池素宝中西语言影视作品通吃，作品不计其数，曾与马景涛演出新传媒剧《笑傲江湖》的其中“一怪”、与冯伟衷演出儿童剧《旋风小侦探》以及本地电影《不是我妈妈的烘焙》等。

他爱挑战不同角色，在电影《靓汤》演出禽兽养父、《还魂》演涉黑警察，短片《私会党》里与李芝瑛亲热，更在吕翼谋导的情色电影《快乐工厂》大胆演出嫖客。

90年代入行的池素宝接受《联合晚报》访问时透露，他开工厂做印刷与包装生意，看到南洋艺术学院的第一届演戏课程招生广告，因好奇影视作品的拍摄，就报名参加：“我当时40多岁，是年纪最大的学生，我的老师是郑有国与毛威。”他说课程念完的毕业表演，电视台的监制、导演前来观看，他也因此获得参演电视作品的机会。

他坦承太太不赞同他入行：“她担心娱乐圈复杂，我会与人逢场作戏。”后来太太还是让他入行，他说得让太太对他有信心：“演完就回家。有空看书，多了解历史、文化，丰富自己。”他认为死背台词的表演不会精彩，演戏一定要有“潜台词”，从心里面表演出来。

他深受广告商青睐，曾一年接拍12个广告，且是大型广告，业界打趣说他比阿哥李南星和阿姐郑惠玉还要红。不仅拍本地的广告，也拍海外包括可口可乐在越南的广告、DHL在中国的广告和美国的Walmart等大品牌广告。

拍完《鬼影》有‘后遗症’

池素宝曾在鬼片《鬼影》《鬼仔》《还魂》等演出，堪称“鬼片代言人”，他说相信有鬼，就有鬼，不信就无：“我是不信。不过拍鬼戏有压力。”他在《鬼影》娶中国妻，妻索求多，他杀了她，她化成厉鬼来复仇。他忆述拍摄时，工作人员把片中太太的恐怖道具头颅滚向他：“前后30多次，拍完后我还在与鬼挣扎，因为第三天开始做噩梦，梦见被女鬼掐，吓到无法呼吸，我的太太吓怀了。”他说当时只敢白天睡，持续了两周，现留下睡觉床头灯得亮着的“后遗症”。后来邱金海找他演鬼片：“是会死得很惨的道士。但鬼戏真的不敢演了，就没接。”

演戏超过20多年，池素宝曾想过与本地一导演联导电影：“是拳击题材电影。”原来他年轻时开始练拳，也当过拳击赛评判。多年前筹备的这部电影曾获剧本发展基金：“后来寻找制作资金，缺少好几万，开拍不成。”

当不了电影导演并没阻碍他拍短片参赛，他自拍自导自演了一部与狗互动的短片：“我的狗已16岁了，不知几时会回去天国，所以拍来做纪念。”

池素宝有“狮城白云”之称，也有人说他长得像前本地艺人王昌黎：“不少马来人观众叫我阿宝。”王昌黎在电视剧《我爱芳邻》演出小器但善良的“阿宝”，观众把池素宝误认为《我》的王昌黎。

池素宝和当家庭主妇的妻子栽培了三男一女共四个孩子，大儿子为海军效劳，二儿子是老人科专科医生，老三毕业于国大心理系，是牧师兼心理辅导师。大媳妇是儿科医生，三媳妇任职药剂公司，一家出“多杰”且跟“医疗”相关。女儿获韩国政府奖学金，在韩国念美术硕士。

池素宝目前半退休：“工厂没做了，包装生意只做一些熟客。有人找我演戏，还是会接，毕竟热爱表演。”