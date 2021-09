《尚气与十环帮传奇》：梁朝伟和杨紫琼共同落难 男主角救谁？

《尚气与十环帮传奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings,简称《尚气》)正式上映,全球尤其华人世界对这部首次以亚裔超级英雄为主的漫威电影感到期待,受欢迎程度也表现在周末开画后的强劲票房。

电影简介:(取自联合早报)

电影故事讲述,主角尚气(刘思慕,Simu Liu饰)是组织“十环帮”首领文武(梁朝伟饰)之子,自幼便接受特训,被父亲训练成刺客,精通各种武术。由于看不惯父亲使用神秘武器“十环”壮大势力的作法,选择离开组织与家人,渴望过着凡人的平静生活。没想到10年过去后,父亲再度找上他,逼他面对自己的过往……

zaobao.sg日前专访男主角刘思慕和饰演其妹妹的张梦儿,以游戏打开话匣子——大家对于“如果老婆和老妈共同掉下水先救谁”这个亚洲老掉牙问题并不陌生,既然是强打华人帮的电影,当然少不了沿袭传统。

但这一次并不是老婆和老妈掉下水,而是作为超级英雄的两位,面对影坛大哥大姐梁朝伟和杨紫琼共同掉下水,他们会先救哪一位?另外,刘思慕因为电视剧Kim's Convenience蹿红,剧中他同样有个妹妹(Andrea Bang饰演),那如果两个“妹妹”同时落难,他做哥哥的会救谁?

马上来看看两人的精彩回答!