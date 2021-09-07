黄企健受瞩目心情飘飘然

本地剧《很久以后的未来》已落幕，仍有不少观众在《联合早报》“观众大声说”栏目留言，称赞童星黄企健在戏里的表现自然、到位。在某男校念小学五年级的黄企健最近考完试，在“无考试一身轻”的情况下接受本报电话访问，全程用华语回答记者阿姨的问题。

听闻观众的称赞，黄企健说：“我要谢谢他们的支持。当然，会有一些人觉得我的演技还不够好，所以也要向他们道歉，以后希望有更多机会能够演戏，学更多技巧，这样才能成为一个更好的演员。”记者追问是谁说他演得不好，黄企健透露“负评”来自同年龄的朋友，但他听了不难过，只想更加努力。年纪小小，精神可嘉。

《很久以后的未来》是黄企健拍的第八部戏，他由母亲的圈内朋友牵线入行，《很》之前拍过很多短片，2018年拍的电影《生死环线》还未上映。《很》播出后，黄企健在学校开始受到瞩目，他扑哧一笑，童言无忌地说：“心情有点飘飘然，但也有压力，这部戏刚播出时，很多人会问我是不是电视上的男孩，我连吃饭也不能安静地吃。”

喜欢阅读金庸小说

回忆拍摄《很》的过程，他说，跟徐彬有很多共同话题，两人会讨论金庸小说，看抖音视频等，“别人听不懂我们说什么，美心姐姐就说‘你们在讲什么，我是不懂，别把我拉进这个话题里’。”另外，张信祥（前名张文祥）会教他演戏技巧，两人同为卤面爱好者。

黄企健喜欢阅读金庸小说，从大师的长篇武侠小说《天龙八部》读起。遇到读不懂的字怎么办？他回答：“是很难读。有时我会查字典，如果没有字典，哈哈，就胡乱读一读，大概的意思我读得懂。”他也喜欢阅读四大名著之一《三国演义》。

黄企健说，长大后想成为演员、医生或法官，“当演员很好玩，虽然演戏不是一件‘能玩的东西’，要很认真。想当医生和法官是希望帮人，当医生可以救人，当法官锄强扶弱，行侠仗义！”祝愿黄企健美梦成真。