台韩三童星 牵引观众心

第56届台湾电视金钟奖入围名单上周公布，台湾12岁童星李奕樵的名字进入眼帘。他在《天桥上的魔术师》饰演皮鞋店小儿子，活灵活现地诠释出鬼灵精怪和有点白目的屁孩个性，眼泪收放自如，牵引观众的心。

李奕樵4岁开始接拍广告，接触幼儿棒球，如今是社区棒球队里的成员。《天》是他第一部角色吃重的戏。

李奕樵凭“小不点”角色双料入围金钟奖，提名最具潜力新人奖，更与《我的婆婆怎么那么可爱》的许杰辉、《黑喵知情》施名帅、《我家的美好时光》唐治平和《生生世世》薛仕凌这些叔叔们角逐最佳男主角奖，相当威水。评审主委瞿友宁指台湾演艺圈需要更多新面孔，李奕樵的演出令人印象深刻。

金俊是韩剧当红“儿子”

另外，美国电影《米纳里》（Minari）扮演“儿子”的9岁韩裔童星Alan Kim（艾伦金）也连连得奖。他今年初在美国“第26届影评人票选奖”（Critics' Choice Awards）获得最佳年轻演员的殊荣，也获提名英国影艺学院电影奖（BAFTA）最佳男配角。艾伦金日前在社交媒体分享开学第一天的照片，影坛备受注目的新人背书包重返校园生活。

追看两季韩剧《机智医生生活》的观众，每当看到曹政奭的“儿子”金俊出场，很难不发射“爱心眼”，金俊可说是目前最红的韩剧“儿子”。

今年7岁的金俊流露天然的韩式喜感，他2019年参演《救救我2》出道，隔年以《机》爆红，爆红后成了广告商宠儿，陆续拍了17支广告，还与“爸爸”曹政奭拍饼干广告。