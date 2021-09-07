一年拍12个广告 池素宝红过阿哥

最强配角：池素宝

zaobao.sg 每逢星期一下午3.30更新一集

一共八集的《最强配角》视频系列，走访为本地演艺圈增添姿彩的最强配角们，内容聚焦他们入行后的甜酸苦辣与现在的生活。最新推出的第4集介绍“少了他，本地电影就开拍不了”的池素宝。

68岁的池素宝演戏20多年，中英语言影视作品通吃，曾与马景涛演出新传媒剧《笑傲江湖》，饰演“六怪”的其中一怪，与冯伟衷演出儿童剧《旋风小侦探》，也在本地英语电影《不是我妈妈的烘焙》（Not My Mother's Baking）演出猪肉摊贩，三部华语片《还魂》演涉黑警察，《靓汤》演禽兽养父，情色电影《快乐工厂》演嫖客。

池素宝有“狮城版白云”之称，常被误认为本地前艺人王昌黎。他40多岁参加南洋艺术学院的演戏课程出道，当时太太不赞同他入行，担心娱乐圈复杂，会逢场作戏。除了演戏，他获得本地广告商青睐，曾拍摄可口可乐在越南，DHL在中国，美国的Walmart等大广告，还在一年内拍12个广告，被业界形容为红过阿哥阿姐。

池素宝曾演出鬼片《鬼仔》《鬼影》等，堪称“鬼片代言人”，但拍完《鬼影》后做噩梦，并留下现在睡觉床头灯得亮着的“后遗症”。他和当家庭主妇的妻子栽培了三男一女，当中有专科医生等。池素宝目前半退休，工厂收了，包装生意只做一些熟客。有人找他演戏，他还是会接，因为热爱表演。

《最强配角》每逢星期一在zaobao.sg首播，随后在《联合早报》、zaobao.sg生活娱乐、《早报·现在》、《联合晚报》、《新明日报》面簿专页，以及zaobao.sg的YouTube频道播出。

读者可扫描QR码，观看池素宝的访问视频。