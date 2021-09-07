超感应学园

可上网观看

《超感应学园》是由蔡凡熙、刘奕儿、姜涛、林思廷、洪群钧及百白主演的校园奇幻剧，讲述大学“超自然感应社”（简称超感社）成员的灵异经历。

南宫大学的超感社是乏人问津的冷门社团，社长“石头”石少华（蔡凡熙饰）和副社长阿甘（洪群钧饰）选出“水池女鬼找男友”“废弃宿舍咳嗽声”“电梯客满都是鬼”南大三大恐怖校园传说，想借由拍摄探险过程吸引新生加入。石头更想在探险时顺便英雄救美，博取心仪学妹培安（林思廷饰）的关注。

石头安排电影社的西多士（姜涛饰）扮鬼，阿甘掌镜，带着培安和室友静芳（百白饰）夜闯学校旁闹鬼的“许怨池”，不料众人真的遇鬼，导致培安意外落水，石头为救她而溺毙。

灵魂出窍的石头，看见躺在地上苍白的自己，这时阴间引路人方小路（刘奕儿饰）出现，正当石头疑惑她的来意，小路竟将石头灵魂推回肉身，让石头复活，此时时间停止，两人瞬间来到阴阳界中继站：离生苑。

替亡魂引路，秘密浮现

离生苑里，黑白无常替小路向阎王求情，小路因干预生死触犯天规，必须在49天内替10个不肯投胎的孤魂野鬼引路，否则将灰飞烟灭，永世不得超生。而石头该死却没死，终将难逃死劫。死而复生的石头不但有了阴阳眼，还变成“灵界磁铁”，孤魂野鬼蜂拥而至骚扰他，小路决定和他联手，替亡魂引路，解决各自的困扰。

剧中的孤魂野鬼因为心愿未了逗留人间，池边鬼、网红鬼、跳楼鬼、前女友鬼、咳嗽鬼、酷儿鬼、家族鬼等，不断出现提出各种要求，石头的校园生活不再平静。他虽然害怕，但每次听到鬼魂的请求，还是会出手相助。

结成伙伴的石头和小路，以及阿甘、培安、西多士与静芳成为好友，一同为鬼魂了结遗憾。一直以为自己喜欢培安的石头，与小路朝夕相处的过程中，不知不觉对她动心，一个尘封已久的秘密逐渐浮现……

蔡凡熙展现喜剧细胞

男主角蔡凡熙饰演的石头个性开朗搞怪，他在剧中展露喜剧细胞，夸张的演绎相当爆笑。

饰演引路人的刘奕儿戏份颇重，因为角色需要，她常在晚上拍摄，也到较“阴”的地方取景，她说：“剧组会替大家求平安符，甚至安排师父在现场替我们‘把关’，让我们很安心。”

香港当红团体Mirror成员姜涛在戏中饰演电影社会员西多士，角色是香港侨生，另一个Mirror成员Anson Lo也参与演出西多士的高中同学。

魏蔓在剧中首度扮鬼，其角色怨念极深，经常面目凶光，让人不寒而栗。

魏蔓谈到拍摄经验时说，演鬼最让她不习惯的是不穿鞋子，有时拍摄天气热，剧组会贴心帮她买防烫贴。但平时都美美上镜的她，这次的恐怖装扮让大家害怕，让她很有成就感。

魏蔓分享有场戏她得跨坐在钟政均的身上，拍摄时难度相当高，因为要互相保持平衡才不会摔下来，让她印象深刻。

同样演女鬼的严正岚为了扮演水鬼，特别设计了小动作，三不五时将头歪来歪去，她说：“因为我是溺水而死，耳朵应该进蛮多水的，所以头常歪一边，用意是要把水流出来。”