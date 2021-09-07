反差萌翻红 赵文卓当年和甄子丹骂战最轰动

28年前，那个凭黄飞鸿角色一炮而红的赵文卓，因为参加了中国真人秀《披荆斩棘的哥哥》翻红了。

赵文卓在电影里的黄飞鸿角色深入民心。（剧照）

有人好奇，49岁的赵文卓这几年曾陆续上过综艺节目，比如表演打拳，或是评审演技，但从来没有引起关注，因为他的综艺感不强，说话中规中矩，或者只会以笑代言，对人客客气气，保持着人与人之间的基本礼貌和距离。看不出有什么性格特点。

现在他仿佛误入《披荆斩棘的哥哥》，反倒显出自己的“清新脱俗”。到底赵文卓为什么又成为话题的中心，从网民的调侃留言，可以归纳出以下几个原因：

赵文卓表情庄严，一身正气，在节目中和其他哥哥显得格格不入。（节目照）

1）浓眉大眼的赵文卓表情庄严、一身正气，平常最有态度、最不服管的说唱歌手们跟他分到了一组，在他面前瞬间变成小弟，霸气一秒变乖巧，张口必称“您”，更直认：“嘿嘿，有点怕赵先生。”

2）赵文卓坦承自己没有音乐创作能力，其他成员接话开玩笑，只见“德高望重”的他炯炯目光一扫，立刻扫出一种班主任老师对淘气学生的威严感。

3）前辈艺人参加综艺节目，有人分成三类：一是好为人师型，利用自己和年轻世代之间的代沟树立本身的权威；二是打成一片型，尽可能迎合融入年轻人的群体中玩在一起；三是旁观者清型，接受代沟的存在，默默闪到一边观察。但赵文卓是别树一格的第四种——别人都感觉他跟其他人格格不入，他却完全意识不到频率不同，对代沟视若无睹。

比如他上舞台学唱歌曲《流星雨》，那种反差感让不少人笑了出来，但他只苦恼歌词背不好。就因为这样，对比节目许多其他更有演唱才华的前辈，赵文卓的独特掀起了话题。

和林志炫的冷气争议

赵文卓参加《披荆斩棘的哥哥》先引争议，他与同房的林志炫为了房间要不要开冷气，意见不合，曾有爆料指林志炫一直对外说看不惯赵文卓表里不一，参加节目像是来指导的，架子很大，但后来风向一转，似乎林志炫才是节目中的“麻烦人物”，形象受传闻影响下滑，更传出要退赛。

林志炫（左）和赵文卓为了房间开不开冷气而闹不和。（微博）

有媒体分析，冷气争议的背后另有文章，赵文卓是因为跟同房的林志炫聊不来，只是借“没冷气”去找跟他聊得来的室友啦！

和甄子丹的戏霸骂战

这次的疑似不和事件，让网民重新翻出九年前轰动江湖的一场骂战，主角就是赵文卓和另一名当时人气更高的武打明星甄子丹。那场骂战，不仅牵涉两位打星，而且牵动半个娱乐圈，格外受瞩目。

2012年，赵文卓和甄子丹接受电影《特殊身份》邀请出演主角。当观众期待能够目睹精彩的武打场面时，电影方突然发表和赵文卓解约声明。接着有人爆料赵文卓被退演是因为他耍大牌，一个人带八个助理，让片方每天支付超过一万新元的住宿费，而且他本人还耍大牌擅自更改剧本内容，并迟迟不和片方沟通。

随后赵文卓发布微博否认耍大牌，否认有那么多助手，又指甄子丹是“戏霸”，经常修改自己的戏份，更表示愿意在媒体前当面对质。

剧组回应，指狂改剧本的是赵文卓，甄子丹一再忍让，这次的出演机会也是甄子丹主动给赵文卓的。

两人的矛盾僵持不下，圈内艺人开始站队表态。

王晶和舒淇都表明支持甄子丹，不料网民扒出舒淇拍三级片的黑历史，逼得她不得不宣布暂时退出微博。冯小刚看见舒淇受委屈，跑出来当和事老，被网民调侃送他外号“护舒宝”。

看到赵文卓无人声援，杨幂首先挺身相护。过后同片的景甜也称赵文卓耍大牌是谣言。秦岚也认为赵文卓是一个敬业的人。然后吴京也公开宣传赵文卓的新片。

双方各执一词的同时，两边的支持队伍不断扩大，陈奕迅、黄百鸣、黄子佼、惠英红、黎明、任达华、吴君如、元彪等都站边，舆论风向也愈演愈烈。

两大功夫明星的支持阵营图。（互联网）

这时，《特殊身份》的前导演檀冰也站出来，爆出更多内幕。原来，《特殊身份》原名《终极解码》，檀冰是《终》的导演，而因为投资方等一系列变动，最后甄子丹等改名为《特》，还把导演和剧本换了。

檀冰觉得自己被踢出局，付出得不到回报，直指甄子丹有“戏霸”“改戏”等恶劣行径，还爆出他“踢走成龙、韩庚”“无端增加剧组编制”等多项内容。

甄子丹则回应，成龙和韩庚都是因为档期问题没有加入，檀冰被换是因为他不会改剧本、协调拍摄，无法胜任导演工作。甄子丹觉得被诽谤，告到法院要求檀冰赔100万新元，最后檀冰败诉被判赔一万新元。

这件大风波扰攘多时，赵文卓和甄子丹的风评都受打击，明显两败俱伤，没有赢家。不过，有人看了赵文卓和甄子丹的支持名单，说是大陆圈对香港圈，继续通过媒体和网络水军煽风点火，使赵甄之争逐渐上升到了陆港之争。

不久，网传甄子丹一系列黑料被爆，包括欺负新人吴京、家暴老婆、打剧组工作人员等等，甚至还传甄子丹派人杀了赵文卓的司机。其中一个罪名指甄子丹是美国籍，歧视大陆人，拒绝入住中国人管理的酒店。漫天黑料中，甄子丹经历前所未有的网暴，社交账号下80多万条谩骂、攻击，要给他定罪。

直到甄子丹在2013年的采访中，公开自己在2009年已放弃美国国籍加入中国，才真相大白。事发时他已是中国公民，何来歧视？

现在，艺人的国籍又成为敏感话题，回顾这起当年轰动一时的骂战扯出的国籍和歧视风波，大家有什么感悟呢？