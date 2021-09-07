赖宇涵打造喜剧人物 “暴牙菇”登台湾达人秀

Ah Boy赖宇涵一手打造的“暴牙菇”是个说话偶尔带点强迫症、霸道，爱炫耀，又有点假厉害，言行举止很诙谐的怪咖，早已在马国火红。

问起人物个性从哪里取得灵感？他大笑：“其实是把内心的‘我’释放出来，若不以卡通形象诠释，一定很招人恨！”

加入李国煌掌舵的金刚媒体成旗下艺人之后，宇涵以“YaGood Channel”推出暴牙菇视频笑料，找来辉哥、国煌、王雷等笑星撑场当串星，其中一集，是王雷三两句话就“问候”人家父母，却给暴牙菇“嘟嘟嘟”一股劲的全都“嘟”掉，宇涵笑说暴牙菇走“阖府统请”路线，爆粗不宜。

没想到，那一集暴牙菇“嘟”住王雷粗口的搞笑视频，上线4小时冲破40万浏览量，也吸引远自台湾达人秀新闻社媒平台媒体的青睐！

“台湾媒体觉得暴牙菇很新鲜、很好笑，近期没有多少喜剧人物以角色取胜，可能因此引起注意吧。”几个星期前，台湾达人秀新闻媒体特别联系他，一心想推介他的“暴牙菇”视频。

除了王雷那一集，宇涵找来另一个Ah Boy Tosh张智扬拍爱情片的搞笑视频，引用了“选妃”、“无忆凡”（谐音）娱乐话题，也吸引台湾新闻平台推介，问起Tosh的搞笑能力，宇涵赞说：“他很适合黑色幽默，拍这个暴牙菇视频牺牲也很大。”

宇涵先是撰写《男儿王》剧本，近期参与王国燊导演的《团圆饭》，他表示，若时机成熟，“暴牙菇”也能成为电影主角，他正静待最佳时机。

其实，着手暴牙菇视频那么久，宇涵也曾挨骂，为什么？

“因为有网友认不出暴牙菇就是我扮演的，居然来兴师问罪我为何‘盗取’人家的视频！？”可见宇涵的“分身术”奏效。

暴牙菇之外，宇涵应马国Astro媒体平台要求，装扮成穿旗袍的“问米婆”华夫人拍短剧，无独有偶，暴牙菇牙齿很“暴”，华夫人则嘴镶金牙，“问米婆”华夫人由宇涵自编自导自演，10集搞笑故事，他鬼点子超多，堪称年轻“桥王”。

因金马加持，宇涵再接再厉写《男儿王2》剧本，但估计明年才能拍。

他说出原因：“剧本还在写，《男儿王2》有一半外景必须在泰国拍摄，现在疫情严峻，很难出国。”

为何舍近求远，本地拍摄不就方便很多？

“类似《男儿王》这类题材到泰国取景更能融入角色的文化氛围，我们不想为拍而拍，一定要用心去做、保持初心，这也是当初为何《男儿王》会受到台湾观众欢迎的原因吧。”宇涵不急于求成，心态很务实。