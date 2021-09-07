盼闯中国娱乐圈 陈俊铭忧“限籍令”成障碍

“小黄文永”陈俊铭接受《新明日报》访问，透露他在《灵魂摆渡·南洋传说》有一场牛奶温泉戏，为打造天然温泉，剧组以温水+牛奶炮制，但他没有“贵妃般”享受泡奶滋味，白天泡起来黏腻腻，一到夜里水温突降可冷得不得了！

“导演一喊cut，工作人员马上递热水壶给我们，让身体升温。”

俊铭在《灵》中饰演一个开发旅游、到小镇寻商机的男子，表面开朗内心阴暗，充满复仇火焰，这对外形憨厚的俊铭来说也充满挑战性。

除了牛奶温泉，另一场最令他难忘的是一场重头戏，“那场戏加起来共七八场，导演要求一镜到底，我必须同时展现不满、愤怒、哀伤、绝望等多种层次情绪，对于拍戏才6年资历的我，是一大挑战。”

外形有几分像“黄文永年轻版”的俊铭有颜有演技，欠缺的就是一个演艺机会。

双语能力都很强的俊铭不讳言拍了《灵魂摆渡·南洋传说》之后，也希望飞往中国大陆发展，他说：“中国市场大、观众多、赚的钱也多，但最近中国频频出手整顿娱乐圈，包括约束粉丝非理性追星、还有非中国艺人的‘限籍令’……”

他困惑的是，“限籍令”是针对海外艺人吗？那会否成为海外艺人力闯中国娱乐圈的一种无形障碍？

俊铭去年飞了泰国拍美剧，细节不能说，回新之后就到马国拍《灵魂摆渡·南洋传说》，农历七月还拍了部马来丧尸剧《Apokalips》，因认识导演去串场，演个被丧尸“咬”的派对嘉宾，一拍10小时，只因卖交情。

俊铭能言善道，最近往主持发展，也尝试当编剧，“脑海里已有几个故事大纲，希望能写成剧本（偏向哪一类型题材？）偏重感情的、社会性题材。”

俊铭感叹演员身份被动，希望写自己的剧本，再学习当监制主导戏剧，疫下工作减少，大学念金融的俊铭也投资股票，颇有斩获。

至于感情，俊铭说：“我仍单身，但不排斥、若没缘分，也不强求。”