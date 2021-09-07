参与英语剧演走红陷迷惘歌手 何维健感同身受

本地歌手何维健参与新传媒英语剧“The Cutting Edge”的演出，他在戏中饰演走红后陷入迷惘的歌手，对比自身的经历，让他感同身受。

何维健接受《联合晚报》访问时说：“我的角色Ares以为走红后就能做自己想做的音乐，在发现事实并非如此后觉得迷惘，这跟我的经历有点像。打从我推出第一张专辑开始，大家都对我的定位感到模糊，第三张专辑后我决定走上创作的道路，用我的方式说自己的故事，才渐渐找到音乐的方向。”

当时何维健顺应音乐市场的改变，开始发行单曲，“那时候我重新思考发专辑的意义，认为不必为了报名金曲奖而发专辑，而如果制作单曲，我其实可以自己来，这样就可以自己决定方向。”

这些年来他对音乐始终保持热忱，“我一直持续创作，接下来的重点依旧是音乐，希望日后也能帮其他歌手制作歌曲，音乐是我每天起床的动力。”

何维健曾到台湾发展多年，是否想过再往外闯？“现在的情况没办法出国，原本去年发行单曲时希望到台湾宣传，但因为疫情的关系去不了。不过我发现在没有飞过去宣传的情况下，我的歌曲还是有上榜了。”

他因此发现疫情下通过发稿和视讯等方式为歌曲宣传，虽然麻烦了些，却还是可行的，“当然日后疫情结束，还是希望能亲自飞去。”如今成家有了老婆，出国工作是否会有所牵挂？他搞笑地说：“不会啊！如果是去赚钱，老婆是不会反对的，哈哈哈！我们的相处方式就是不会去牵绊对方，不会阻止彼此追求理想。”

不介意在戏剧中搞笑

何维健在社交平台IG中分享在戏里戴假发的照片，“那场戏是说我头发被搞砸了，于是顶着一头卷发，去找周智慧饰演的发型师帮忙抢救。”

照片中他的卷发造型挺搞笑的，他说：“其实我不介意搞笑的，完全没有包袱！而且我觉得那头卷发挺好的啊！我一直都想去烫头发，现在会认真考虑，当然不是像戏中那样的造型。”

太久没面对镜头 拍戏有压力

这是何维健第一次拍英语剧，但台词难不倒他，“我很少拍戏，所以还是有点压力，最难的部分是我好久没有面对镜头了，所以需要调适。”

幸好导演很贴心地安排演员们事先彩排，“Cheryl（周智慧）他们也很乐意跟我分享经验，教我如何发挥。”

会不会演上瘾，以后多接戏？他说：“如果还有人敢找我演戏，那为什么不接呢？但我还是比较希望在自己擅长的音乐领域中发展，所以演戏方面我不会主动去争取。”

“The Cutting Edge”每逢星期二，晚上9点30分，通过5频道播出。