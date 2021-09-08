孙燕姿入驻抖音 首个视频发挥搞笑本色

本地天后孙燕姿昨天宣布入驻抖音，发布的第一个视频发挥搞笑本色，也宣布9月9日晚上8点将在抖音举行一场线上演唱会。

视频中，工作人员建议孙燕姿第一个视频可以拍演戏、跳舞或唱歌，孙燕姿觉得太普通了，自己建议拍煮东西，随即画面出现她以前把食物煮焦的“惨状”。她再建议做运动，还做出单掌伏地挺身的帅气动作，但原来是靠着墙壁，从高角度拍摄的“骗人”画面。不如介绍喜欢看的书？接着画面是她看书看到睡着。化妆教学如何？只见她涂了艳红色的唇膏还凸槌，吓坏大家。就发呆吧！她的发呆表情好可爱。