孙燕姿入驻抖音 首个视频发挥搞笑本色 订户 来自 / 联合早报 文 / 罗瑱玲 发布 / 2021年9月8日 5:00 AM 孙燕姿在抖音视频发挥搞笑本色，不但涂了艳红色的唇膏凸槌，还展现发呆状，看书看到睡着等。（抖音视频截图） 字体大小: 小 中 大 本地天后孙燕姿昨天宣布入驻抖音，发布的第一个视频发挥搞笑本色，也宣布9月9日晚上8点将在抖音举行一场线上演唱会。视频中，工作人员建议孙燕姿第一个视频可以拍演戏、跳舞或唱歌，孙燕姿觉得太普通了，自己建议拍煮东西，随即画面出现她以前把食物煮焦的“惨状”。她再建议做运动，还做出单掌伏地挺身的帅气动作，但原来是靠着墙壁，从高角度拍摄的“骗人”画面。不如介绍喜欢看的书？接着画面是她看书看到睡着。化妆教学如何？只见她涂了艳红色的唇膏还凸槌，吓坏大家。就发呆吧！她的发呆表情好可爱。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 孙燕姿 抖音 5女星相亲可苦可甜 观众大声说