《穿着Prada的恶魔》光头男星 曾被诊断患舌癌只能活6个月

（综合讯）2006年好莱坞畅销电影《穿着Prada的恶魔》（The Devil Wears Prada）光头男星Stanley Tucci（斯坦利塔奇）坦承罹患舌癌，当时医生甚至对他说：“恐怕只能再活六个月。”不过三年过去了，塔奇依然安在，他说虽然觉得自己老了许多，但仍想把握每一份工作，持续拍戏。

塔奇近日接受杂志“Vera”访问，坦承三年前被诊断出舌头根部有一个肿瘤，当时因为肿瘤过大，无法动手术，只能靠放射性治疗，“我曾发誓绝对不会接受放射性治疗，因为我的第一个妻子就是死于癌症，看着她接受抗癌治疗的那几年真的很可怕，虽然我的孩子们很优秀，但这对他们来说太难承受了。”

在采用高剂量的放射性治疗和化疗过程中，塔奇有六个月必须靠鼻胃管进食，所幸现在恢复良好，但塔奇说：“癌症让人害怕，同时也让人没那么畏惧。当我生病时，觉得自己比以往老，但即使如此，还是希望自己可以冲破阴霾，朝好的方向前进。”

塔奇当年在《穿着Prada的恶魔》饰演时尚杂志总编辑女魔头Meryl Streep（梅莉史翠普）的助手，把Anne Hathaway（安妮哈撒薇）饰演的遭欺压的职场新鲜人改头换面，变成时尚佳人。他因拍此片，和饰演“恶魔秘书”的Emily Blunt（艾米莉布朗特）变成好友。在妻子Kate（凯蒂）2009年因乳癌离世之后，艾米莉把姐姐Felicity（费利西蒂）介绍给塔奇，成了她的姐夫。塔奇和凯蒂有三个孩子，和费利西蒂则生了两个孩子。