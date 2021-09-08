张钧甯强调非台独 柯宇纶：不准替我自称是中国人

（综合讯）台湾女星张钧甯11年前的的硕士论文《我国演艺人员经纪管理之法制问题》，因题目提到“我国”两字被扣上台独帽子，虽然她前午（6日）火速发声明澄清自己“不是台独”灭火，但她参与演出的杨紫和井柏然新戏《女心理师》，传出她的戏份已被删除。

她在微博澄清：“两岸中国人都是中华民族的组成部分，我不是台独，五千年中华文明让我们学会的是堂堂正正顶天立地的中华儿女之道。”同时转发中国工作室的声明，强调：“张钧甯一直坚定认同自己的中国人身份，也绝不允许任何有心人利用地域制造矛盾，而那些恶意揣测和中伤已对张钧甯造成严重的精神伤害。”

《女心理师》是单元剧，张钧甯参演其中一个单元，传原定集数会被砍掉六集。她还有三部电影待上映，包括与彭于晏演出的《第一炉香》，王俊凯的《749局》，与邱泽合作的《八岁的爸爸》，都可能受影响。

不愿签署政治声明 柯宇纶被撤三档戏

时常分享时事和观点的柯宇纶也转贴张钧甯的声明，还评论“你要赚钱要跪要舔随你高兴，不准代替我自称是中国人”。

柯宇纶一向立场鲜明，上月初针对女星小S（徐熙娣）以“国手”一词称台湾奥运选手而遭中国大陆网民炮轰台独和辱华，他在面簿有感而发，表示因不愿“下跪”，曾被大陆撤三档戏，即使一辈子不再演戏，自己“永远都是台湾人”。

他说，从2016年至2018年间，他被撤了三档戏，包括台湾电影、中国电视剧、港片各一部。背后原因涉及他不愿签署“台湾是中国大陆的一部分”政治声明。他说自己本来拟好了简短声明，其中写着“我是台湾人，我支持一个中国”，但并没有让要求他发声明的人满意。